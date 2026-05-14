Anna Capasso porta a Napoli il musical Donne in viaggio - Da Napoli a Broadway

Anna Capasso torna protagonista sul palco con uno spettacolo emozionante e autobiografico: il 21 maggio alle 20.30 al Teatro Il Piccolo di Napoli va in scena Donne in viaggio - Da Napoli a Broadway, con la regia della stessa artista e la direzione musicale di Ciro Cascino. L'interprete di Mare Fuori - Il Musical propone un viaggio intimo tra musica, teatro e racconti di vita, alla scoperta di sogni, radici partenopee e identità personale.

Completamente sola sul palco, accompagnata dal vivo al pianoforte da Ciro Cascino, Anna Capasso conduce il pubblico attraverso una narrazione intensa, utilizzando la propria storia come filo conduttore. Dopo Mare Fuori - Il Musical, ho sentito il desiderio di riportare in scena uno spettacolo che facevo 15 anni fa, ma oggi con una maturità e una consapevolezza completamente diverse. Dentro questo racconto ci sono la mia Napoli, la vita quotidiana e quel sogno che avevo da bambina: partire dalla mia città e arrivare fino a Broadway attraverso il mondo dello spettacolo, senza mai perdere le mie radici, sottolinea l'artista.

Lo spettacolo intreccia le melodie iconiche della tradizione napoletana con successi internazionali, offrendo al pubblico interpretazioni intense di brani come I' te vurria vasà, Dicitencello vuje, Memory e Think. Napoli diventa il punto di partenza di un percorso umano fatto di sogni, sacrifici e profonda appartenenza, in cui teatro, musica e racconto personale si fondono in un intreccio coinvolgente di emozioni e riflessioni.

Anna Capasso, cantante e attrice campana nata a Capua e cresciuta ad Aversa, si è affermata negli anni sia in campo musicale che teatrale e cinematografico. Sul palco dell'Accademia della Canzone di Sanremo è stata finalista nazionale per sei anni consecutivi, ha partecipato a Sanremo Rock e all'I-Tim Tour e, parallelamente, ha preso parte a importanti spettacoli teatrali come Quartieri Spagnoli e Lacreme Napulitane. Impegnata anche nel sociale, la Capasso è testimonial di Unicef e Lilt Napoli e ha fondato il premio nazionale L'Arcobaleno Napoletano.

Nell'attuale stagione è tra i protagonisti di Mare Fuori - Il Musical diretto da Alessandro Siani, rafforzando la sua presenza tra musica, teatro e televisione. La performance del 21 maggio rappresenta l'occasione per ritrovare Anna Capasso in una veste ancora più matura e consapevole, pronta a condividere con il pubblico sogni, ricordi e passione.