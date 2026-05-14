I grandi vincitori dei festival internazionali arrivano su Sky Cinema

La stagione più prestigiosa del cinema internazionale sbarca su Sky Cinema, che propone agli spettatori una selezione esclusiva dei film più premiati agli ultimi festival. Il 17 maggio alle 21:15 debutta in prima TV Sentimental Value, vincitore dell'Oscar come Miglior film internazionale e del Gran premio della giuria al Festival di Cannes, trasmesso su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand in 4K.



Sentimental Value, diretto da Joachim Trier, già noto per La persona peggiore del mondo, è un dramma familiare intenso che si distingue per la profondità emotiva e la raffinata introspezione. Il film affronta i legami famigliari, le ferite del passato e le difficoltà di comunicazione attraverso i protagonisti Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), due sorelle chiamate a fare i conti con il ritorno del padre Gustav (Stellan Skarsgård). Gustav, regista affascinante quanto inaffidabile, vorrebbe che Nora recitasse nel suo nuovo film; di fronte al rifiuto, il ruolo viene affidato alla giovane star Rachel Kemp (Elle Fanning), il cui arrivo sconvolge gli equilibri familiari.



Accanto a Sentimental Value, il catalogo on demand di Sky Cinema e NOW accoglie altri titoli di rilievo assoluto, veri protagonisti della stagione dei festival. Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d'Oro a Cannes, propone un thriller morale che riflette sulle conseguenze della repressione politica e sui delicati confini tra giustizia e vendetta. Father Mother Sister Brother, Leone d'Oro a Venezia per Jim Jarmusch, intreccia tre storie sui rapporti tra genitori e figli, fratelli e sorelle, in un racconto intimo dove commedia e malinconia convivono senza giudizio.



Completa la raccolta La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria a Venezia, che attraverso materiali audio originali ricostruisce la drammatica vicenda della piccola Hind Rajab, trasformando la sua storia in una riflessione potente su memoria, infanzia e gli effetti della guerra.





