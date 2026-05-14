Cate Lumina debutta con l'EP Catalina: sei tracce tra Italia e Spagna

Cate Lumina, giovane cantautrice italo-spagnola rivelatasi nell'ultima edizione di Amici, è pronta a conquistare il pubblico con il suo primo EP intitolato Catalina. Il progetto discografico, disponibile sia in versione fisica che digitale, segna l'inizio del percorso ufficiale dell'artista, nata a Bergamo ma cresciuta a Minorca, in Spagna.



L'EP presenta sei brani nei quali Cate Lumina esplora una doppia appartenenza: la Spagna, terra della crescita e della formazione emotiva, e l'Italia, radice e ritorno continuo. Le canzoni spaziano dalla nostalgia per un amore vissuto intensamente al dialogo intimo con la madre rimasta lontana, intrecciando esperienze personali a una narrazione universale in cui due lingue convivono e si fondono.



All'interno della versione digitale emergono due speciali collaborazioni: Praci, rapper sardo tra i più interessanti della scena, e Gard, giovane cantautore genovese che ha condiviso con Cate l'esperienza di Amici.



I titoli delle tracce sono: Paraíso feat. PRACI, Vuelve, RoseRovi, Toda la Noche, Sin Ti feat. Gard e Diamantes. Nella scrittura emerge una sensibilità trasversale, in equilibrio tra pop contemporaneo e radici cantautorali. Un lavoro che definisce già una precisa identità artistica, in equilibrio tra pop contemporaneo e sensibilità cantautorale, tra Italia e Spagna, tra ciò che si è stati e ciò che si sta diventando.



Cate Lumina, classe 2003, ha fatto conoscere al grande pubblico la sua voce e il suo universo personale ad Amici, nel team di Rudy Zerbi. Lì ha presentato i suoi primi inediti RoseRovi e Vuelve, consolidando così un legame profondo con la scena musicale italiana.



Per accompagnare l'uscita dell'EP, parte il suo primo instore tour con cinque appuntamenti nelle principali città italiane: il 15 maggio a Roma, il 16 a Trentola Ducenta (CE), il 17 a Orio al Serio (BG), il 19 a Bologna e il 20 a Milano. L'Ep Catalina segna così l'inizio ufficiale della carriera discografica di Cate Lumina, artista che attraverso parole e melodia racconta la complessità della sua doppia anima, attraversando distanze e ritorni, emozioni e identità.