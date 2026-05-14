Follow the Money: il nuovo podcast RaiPlay Sound sulle grandi inchieste finanziarie tra Italia e Svizzera

Svelare i misteri dei flussi finanziari illeciti tra Italia e Svizzera: questo è l'obiettivo di Follow the Money. Vita di un magistrato di confine, il nuovo podcast Original RaiPlay Sound disponibile dal 23 maggio. Scritto e condotto da Danilo De Biasio, il progetto si sviluppa in sei puntate che ripercorrono i decenni caldi delle grandi indagini finanziarie tra mafia, riciclaggio e traffici illeciti, tutto attraverso la voce e i ricordi dell'ex Procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi.



Bernasconi, figura storica della magistratura ticinese, racconta in prima persona mezzo secolo di lotte contro la criminalità economica e organizzata. Dalle banche svizzere degli anni Sessanta e Settanta alle connessioni con la mafia e i grandi casi di corruzione, il podcast offre uno spaccato unico sulla trasformazione del crimine finanziario e sulle strategie investigative adottate per seguire il denaro sporco.



Seguire la scia del denaro diventa il metodo investigativo che rivoluziona la lotta alla mafia, si racconta nel terzo episodio, in cui emerge la collaborazione tra Bernasconi e il magistrato italiano Giovanni Falcone, un rapporto di fiducia che si trasforma in alleanza contro le mafie e che rappresenta uno dei fulcri narrativi della serie. Attraverso testimonianze e aneddoti personali, la narrazione si snoda tra segreto bancario, ostacoli burocratici, terrorismo, sequestri di persona e grandi scandali finanziari.



Ogni puntata affronta un capitolo fondamentale della storia giudiziaria: dai primi passi di Bernasconi come giovane procuratore nel 1969 a Lugano, circondato da banche in espansione e fiumi di denaro che valicano il confine italiano, fino alle indagini sui sequestri di persona che segnarono la cronaca degli anni Settanta e ai casi emblematici come quello di Cristina Mazzotti.



Il podcast non trascura neppure le vicende che hanno segnato la storia recente italiana, con gli ultimi episodi dedicati alle trame di corruzione, alle operazioni di riciclaggio e ai grandi crack finanziari, da Michele Sindona a Licio Gelli fino alla stagione di Mani Pulite. A dare forza e profondità al racconto, gli interventi dei magistrati Gherardo Colombo, Leonardo Guarnotta e Francesco Maisto.



Follow the Money è una rara immersione nella storia delle più importanti indagini finanziarie svolte tra Italia e Svizzera, offrendo al pubblico un viaggio audio tra testimonianze inedite, collaborazioni internazionali e drammi umani, con la voce di chi le ha vissute in prima linea.