ASUS svela soluzioni AI avanzate e celebra i 20 anni di ROG a Computex 2026

ASUS inaugura il Computex 2026 con una serie di novità dedicate all'intelligenza artificiale di nuova generazione e alle evoluzioni nel settore gaming, celebrando i vent'anni di Republic of Gamers (ROG). L'azienda, fedele alla propria visione di Ubiquitous AI. Incredible Possibilities, punta a rendere sempre più concreta e diffusa l'applicazione dell'IA, presentando soluzioni scalabili indirizzate tanto al mondo enterprise quanto alla vita quotidiana.

Presso il Taipei Nangang Exhibition Center, dall'2 al 5 giugno, i visitatori potranno esplorare allo stand ASUS (M0820) esperienze immersive che mostrano le applicazioni dell'IA in svariati settori: dall'infrastruttura cloud per l'elaborazione dei dati all'edge computing intelligente, fino a dispositivi dedicati alla produttività, alla sanità, alla creatività e al gaming. In mostra ci sono server IA altamente scalabili, sistemi come ASUS AI POD per gestire grandi carichi di lavoro nei data center, e soluzioni incentrate su efficienza energetica e sostenibilità.

L'IA diventa sempre più parte integrante della vita quotidiana e del lavoro creativo. Per la produttività, ASUS propone device avanzati, mentre per il settore industriale vengono presentati sistemi di edge computing per operazioni sempre più smart e autonome. La creatività viene potenziata tramite l'ecosistema ProArt, pensato per flussi di lavoro ad alta intensità, e nella sanità l'IA si traduce in strumenti diagnostici e di monitoraggio di nuova generazione.

Nel settore gaming, l'intelligenza artificiale firmata ASUS si riflette in sistemi e dispositivi capaci di garantire performance e un'immersione superiore. Una particolare attenzione viene riservata proprio ai venti anni di ROG. Lo stand ROG (M0504) offrirà una mostra che ripercorre la storia del marchio, dall'eccellenza ingegneristica all'evoluzione del design, valorizzando anche il contributo della sua community.

I visitatori avranno l'opportunità di vivere in prima persona l'esperienza di assemblaggio di un PC gaming, osservando l'attenzione ai dettagli che contraddistingue i prodotti ROG. Inoltre, lo spazio sarà suddiviso in diverse aree tematiche ed esperienziali - tra cui Future Gamer, Codeverse, Humanlink, APEX Craft, Illumotion e Mechano - dove saranno esplorate le nuove frontiere del gameplay, della creatività e della tecnologia immersiva.

Prima dell'inizio della fiera, ROG inaugurerà i festeggiamenti con un evento esclusivo e un party al Syntrend Creative Park di Taipei il 1° giugno, dalle 17:00 alle 22:00. Per segnare l'anniversario, sarà presentata anche una collezione esclusiva celebrativa, che unisce ingegneria delle prestazioni a elementi iconici del design ROG rivisitati in chiave contemporanea.

Computex si conferma così la cornice ideale per toccare con mano il futuro dell'innovazione tecnologica, in una edizione che vedrà ASUS protagonista con le sue soluzioni AI e con il tributo a una storia di successo nel gaming internazionale.