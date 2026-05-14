eroCaddeo inaugura il summer tour 2026: prime tappe da Cagliari a Savona

eroCaddeo annuncia il suo nuovo tour estivo 2026, intitolato lontano da casa - tour estivo, con partenza il 31 maggio dalla sua città natale, Cagliari. Dopo una stagione invernale costellata da numerosi sold out nei club, il giovane cantautore si prepara a portare la sua musica sui principali palchi italiani durante l'estate, consolidando la sua posizione tra le voci più autentiche e riconoscibili della nuova scena pop nazionale.

Il titolo del tour riprende il suo recente singolo lontano da casa, un brano che esplora i sentimenti legati alla distanza e al senso di appartenenza, offrendo uno spaccato generazionale tra sogni e radici. In questa nuova dimensione live, eroCaddeo invita il pubblico a condividere un viaggio fatto di emozioni, partenze e ritorni, partendo proprio dall'isola che gli ha dato tanto sia dal punto di vista personale che musicale.

L'itinerario del lontano da casa - tour estivo toccherà città come Napoli, Perugia, Savona, Cabras, Stintino, Palau e molte altre località italiane. Il debutto ufficiale avverrà a Cagliari il 31 maggio, per poi proseguire con queste tappe già confermate: Napoli (27 giugno), Perugia (28 giugno), Riolunato (4 luglio), Segrate (5 luglio), Savona (9 luglio), Cabras (20 luglio), Sauze d'Oulx (26 luglio), Stintino (8 agosto) e Palau (5 settembre). Info e biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di OTR Live.

Damiano Caddeo, noto come eroCaddeo, si è imposto all'attenzione nazionale grazie a una scrittura istintiva dai toni delicati e sinceri. Nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi residente a Torino, il percorso personale e artistico del cantautore riflette il tema della distanza e del ritorno che attraversa le sue canzoni. Dal debutto nel 2022 fino alla consacrazione con X Factor Italia nel 2025, dove ha raggiunto la finale con il brano inedito punto e conquistato il secondo posto, eroCaddeo si è distinto per la capacità di raccontare storie intime e universali che risuonano con un pubblico sempre più ampio.

Il suo primo album, scrivimi quando arrivi (punto), pubblicato nel gennaio 2026 da Atlantic Records e Cvlto Music Group, ha trovato immediatamente il favore del pubblico, mentre il singolo luglio è diventato virale, affermandosi tra i pezzi più ascoltati del momento su Spotify. Il recente club tour ha registrato il tutto esaurito nelle principali città italiane, con oltre 12.000 fan nei primi tre concerti in Sardegna e numerosi sold out tra Milano, Torino, Roma e Bologna.

Tra il bisogno di inseguire i propri sogni e quello di sentirsi ancora parte di qualcosa, eroCaddeo porta sul palco il racconto di una generazione in movimento, sospesa tra partenze, nostalgia e appartenenza, dando nuova forma a un legame che non si spezza, ma cambia insieme a chi cresce.

L'attesa per il summer tour lontano da casa è già alle stelle, e tutto lascia presagire che anche questa nuova avventura live sarà accompagnata dall'entusiasmo di un pubblico sempre più numeroso.