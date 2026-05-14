Arriva Lucilla porta il suo nuovo show per bambini a Salerno il 17 ottobre 2026

La magia torna a illuminare i teatri italiani con il nuovo show di Lucilla, l'artista amata dai più piccoli. L'appuntamento per le famiglie e i bambini è fissato a Salerno il 17 ottobre 2026, quando il Teatro Augusteo ospiterà un doppio spettacolo: il primo alle 15:30, il secondo alle 18:30.

Arriva Lucilla è pronto a conquistare il pubblico con un format completamente rinnovato, sospeso tra concerto e musical, pensato per coinvolgere i più piccoli con musica, balli e risate. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone.

Lucilla, vera e propria beniamina dell'universo dei bambini in età prescolare con oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, rappresenta la parte più colorata e giocosa di Alman Kids. Il successo della sua presenza online si trasforma ora in uno spettacolo dal vivo che promette di regalare emozioni ed energie positive in teatro.

Bambini e genitori potranno vivere insieme un'esperienza unica, accompagnati dalla voce e dalla presenza di Lucilla, sempre riconoscibile e apprezzata dai suoi piccoli fan.

Non resta che chiedere a un bambino chi sia Lucilla per scoprire quanto sia attesa questa data tra le nuove generazioni. Per maggiori informazioni sull'evento e sull'acquisto dei biglietti è possibile contattare il Teatro Augusteo o consultare i principali canali di vendita autorizzati.