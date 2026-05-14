Sequoie Music Park 2026: grandi nomi e debutti internazionali per l'edizione più ricca

Cresce l'attesa per la sesta edizione di Sequoie Music Park, il festival musicale bolognese che si conferma tra i protagonisti dell'estate italiana. L'evento, ospitato nel cuore verde del Parco delle Caserme Rosse di Bologna, dal 16 giugno al 23 luglio 2026, promette un cartellone senza precedenti con artisti italiani e internazionali di grande richiamo.

La kermesse mantiene la sua identità trasversale, presentando una lineup capace di spaziare dal rock al pop, dall'alternative al cantautorato, senza dimenticare le nuove sonorità contemporanee. Negli ultimi anni Sequoie Music Park ha ospitato oltre 70 artisti e registrato più di 80.000 presenze, guadagnandosi così un posto di rilievo nel panorama nazionale e attirando spettatori anche dall'estero.

Per il 2026 sono attesi nomi di spicco come Three Days Grace (in esclusiva italiana), Of Monsters and Men, Mac DeMarco, Idles, Interpol (che sarà headliner in una data esclusiva italiana) oltre a Opeth, Belle and Sebastian e il collettivo irlandese Kneecap, al suo debutto italiano con il "Fenian Tour". Sul fronte italiano, non mancheranno Caparezza (con due date già sold out), Litfiba, Alfa, Nu Genea, Subsonica, Frah Quintale e Fulminacci.

Il festival offre molto più della musica. Il pubblico potrà vivere un'esperienza immersiva grazie a aree food, spazi dedicati alla socialità, attività collaterali e una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L'organizzazione si impegna infatti nella riduzione dell'impatto ecologico e nella promozione di pratiche responsabili.

La lineup ad oggi confermata prevede: 16 giugno Kneecap, 18 giugno Kid Yugi, 23 giugno Three Days Grace (unica data italiana), 25 giugno Of Monsters and Men, 27 giugno Mac DeMarco, 28 giugno Alfa, 29 giugno Subsonica, 1 luglio Nu Genea, 2 luglio Fulminacci, 4 luglio Idles, 6 luglio Morad (sold out), 7 e 8 luglio Caparezza (sold out), 11 luglio Opeth, 12 luglio Frah Quintale, 13 luglio Belle and Sebastian, 15 luglio Tony Pitony (sold out), 16 luglio Interpol (unica data italiana da headliner), 21 luglio Litfiba, 23 luglio Luchè.

I biglietti per le date sono disponibili sulle principali piattaforme di prevendita. Il Sequoie Music Park 2026 si prepara a essere uno degli eventi più attesi e coinvolgenti dell'estate bolognese, rafforzando ancora di più il dialogo tra generazioni e culture musicali.