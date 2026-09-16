Antonio Tajani ospite a È sempre Cartabianca: focus su politica, governo e social

Antonio Tajani sarà intervistato da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Retequattro. Tema centrale: politica italiana, remigrazione e social.

La nuova puntata di È sempre Cartabianca si preannuncia ricca di temi di grande attualità e rilievo politico. Bianca Berlinguer intervisterà Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri, nella serata di mercoledì 16 settembre in prima serata su Retequattro. Durante l'intervista saranno analizzati gli equilibri delicati all'interno del Centrodestra, approfondendo le principali scelte che attendono il Governo nei prossimi mesi e affrontando le sfide poste dal complesso panorama internazionale.

Uno spazio importante sarà dedicato al tema della cosiddetta remigrazione, sempre più discussa nei movimenti di estrema destra europei e che, secondo le anticipazioni, sta iniziando a trovare terreno anche nel dibattito italiano.

Al centro della puntata anche un approfondimento sull'influenza crescente dei social nella società contemporanea e sul rapporto sempre più stretto tra comunicazione digitale e politica, un argomento che sta cambiando il modo in cui le istituzioni e i leader politici dialogano con i cittadini.

Tra gli altri ospiti previsti figurano Luca Sommi, Claudio Borghi e Rita De Crescenzo, a conferma di un appuntamento che promette un confronto vivace e approfondito tra diversi punti di vista.