Taormina Music Awards: Marco Masini e Vasco Rossi protagonisti nella prima edizione

Manca pochissimo all'appuntamento con la prima edizione dei Taormina Music Awards, in programma sabato 19 settembre nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina. La manifestazione si presenta come un nuovo punto di riferimento per la celebrazione della musica italiana e internazionale con una serata ricca di esibizioni live, talk, premi e ospiti d'eccezione.

Saranno Marco Masini e Vasco Rossi i grandi protagonisti dell'evento. Masini riceverà il prestigioso Taormina Centauro Award, riconoscimento riservato a chi si è distinto per eccellenza e innovazione nel panorama musicale. Vasco Rossi, invece, sarà omaggiato con il primo Taormina Legend Award, premio speciale alla carriera.

L'artista ha commentato sui social: Sono molto felice e onorato di ricevere il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera che quest'anno viene assegnato per la prima volta. Purtroppo non potrò essere presente di persona… ma in qualche modo CI SARÒ. Come, ancora non lo so… devo escogitare qualcosa. Grazie a Taormina per questo affetto, per questo riconoscimento e soprattutto per aver scelto di celebrare le mie canzoni. Perché alla fine sono sempre loro che vanno in giro al posto mio.

Il pubblico potrà assistere alle performance di alcuni dei volti più interessanti del panorama musicale: Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta, MILLE e Willie Peyote. Alla serata parteciperà anche la compagnia Savatteri Produzioni, protagonista sul palco con interventi scenici innovativi e ad alto impatto emotivo.

Bianca Guaccero e Pino Strabioli saranno i conduttori della serata, tra live show e interviste agli artisti. Ad arricchire la lineup Carlo Amleto, con il suo stile unico tra musica, pianoforte e comicità, e la verve trascinante di Barbara Foria. Il racconto dietro le quinte sarà curato sui social da Andrea Dianetti e Giulia Penna.

Le coreografie sono firmate da Irma Di Paola e interpretate da un corpo di ballo composto da artisti siciliani. Luci e video sono affidati a Massimo Tomasino. Gli autori dell'evento sono Gianmarco Spineo, Raffaello Fusaro e Niccolò Petitto; la regia è di Claudio Insegno e Raffaello Fusaro.

Nelle vie di Taormina, in attesa della grande serata, sono già state installate spettacolari luminarie con i versi di brani iconici di Vasco Rossi: "Una canzone per te", "Albachiara" e "Senza Parole", creando un inedito percorso di luce verso il Teatro Antico.

L'evento è promosso dal Comune di Taormina, dalla Fondazione Taormina e dall'Assessorato al Turismo, con l'obiettivo di valorizzare il legame tra la città e la musica d'autore. L'organizzazione è curata da Enpi Entertainment. Oltre ai premi principali, saranno consegnati il Taormina Music Award Artist of the Year e il Taormina Music Award Rivelazione, destinati ai protagonisti più rappresentativi della scena musicale e ai talenti emergenti.

I Taormina Music Awards nascono con la volontà di diventare un'importante tappa annuale nel panorama musicale, unendo il fascino di una location unica alla qualità artistica degli ospiti.