Gioia Lucia scelta da Apple Music per il programma Up Next Italia

Apple Music ha selezionato Gioia Lucia come nuova protagonista del programma Up Next Italia, iniziativa dedicata alla valorizzazione dei talenti emergenti della scena musicale nazionale. Trovare Una canzone allegra dentro Up Next Italia è stata una bellissima sorpresa. Fa piacere vedere che una realtà come Apple Music lasci spazio anche a sonorità diverse dal solito, dimostrando di avere un occhio attento a quello che succede nella nuova musica italiana. Così la giovane cantautrice ha commentato la notizia della selezione.

Gioia Lucia, nome d'arte di Lucia Vitale, è una cantautrice 24enne con una storia che affonda le radici nella passione per la scrittura nata tra i banchi di scuola e coltivata con autenticità e sincerità. Il suo percorso prende il via nel 2021 con Artist First e prosegue senza mai perdere la voglia di raccontarsi in maniera spontanea e senza filtri. Nel 2022 pubblica la prima parte dell'EP "sotto", realizzata in collaborazione con Yoisho e Bravo, Bravissimo, e nel giugno 2023 arriva la seconda parte, "SOPRA", che consolida il suo stile personale. Il 2024 segna l'ingresso nel management NUDA e l'arrivo dei brani "Vento in faccia" e "Morta d'amore", che anticipano con successo l'uscita del suo primo album.

L'atteso disco d'esordio, "Forse un giorno", è arrivato il 9 maggio e rappresenta una sintesi autentica degli anni più formativi dell'artista. Ogni traccia porta la firma di Gioia Lucia, componendo la fotografia sincera dei suoi primi vent'anni. Il 22 maggio viene pubblicato il brano "Se ti capita sognami", presentato live il giorno successivo sul palco del MI AMI Festival 2026. A settembre, invece, esce il nuovo singolo "Una canzone allegra", prodotto da Yoisho e See Maw, che racconta con leggerezza e ironia la complicità di un amore segreto.

Il programma Up Next Italia è parte della piattaforma globale Up Next di Apple Music, finalizzata a scoprire e sostenere le promesse del panorama internazionale. Ogni mese il team editoriale seleziona un artista da promuovere, offrendo visibilità a livello mondiale grazie al potenziale della piattaforma. Gioia Lucia si affianca così a nomi che hanno già lasciato il segno nella scena musicale italiana recente, come ANNA, Rose Villain, ALFA, Astro, Ditonellapiaga e molti altri.

L'iniziativa, giunta nel 2026 al decimo anno di vita, ha dato impulso a carriere di artisti di fama come Billie Eilish, Khalid, H.E.R., Bad Bunny, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Conan Gray e numerosi altri, confermando il ruolo centrale di Apple Music nella scoperta e nella crescita dei nuovi talenti. La presenza di Gioia Lucia tra le Up Next del momento testimonia l'attenzione crescente per voci in grado di raccontare con originalità e trasparenza la complessità delle emozioni, offrendo un nuovo sguardo sulla musica italiana contemporanea.