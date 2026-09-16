Apple TV conferma l’ottava stagione di Slow Horses con Gary Oldman protagonista

L'acclamata serie di spionaggio Slow Horses tornerà ufficialmente per un'ottava stagione su Apple TV. L’annuncio conferma il ritorno dell’iconico protagonista Sir Gary Oldman, vincitore dell’Oscar, in quello che promette di essere uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del genere.



L’ottava stagione sarà composta da sei episodi e si basa sul romanzo Clown Town, nono capitolo dell’acclamata saga letteraria Slough House di Mick Herron, già vincitrice del CWA Gold Dagger Award. Oldman tornerà nei panni di Jackson Lamb, il burbero e geniale capo degli agenti, ruolo che gli è valso nomination a Golden Globe, Emmy e BAFTA per una performance definita straordinaria e assolutamente inconfondibile.



Le prime cinque stagioni sono già disponibili in streaming su Apple TV, mentre l'attesissimo primo episodio della sesta stagione debutterà domani e la settima è già stata annunciata. Slow Horses è stata definita dalla critica "una delle migliori, se non la migliore, serie televisive" e ha conquistato il pubblico globale con il suo racconto intricato e caratterizzato da ritmo serrato, una narrazione intelligente e uno humor nero distintivo.



Il successo della serie è dimostrato dai premi ricevuti: tre Emmy Award, tra cui Migliore regia e Migliore sceneggiatura in una serie drammatica, e cinque BAFTA Television Awards in importanti categorie come sceneggiatura, fiction e sonoro. Slow Horses può vantare punteggi critici impeccabili: due intere stagioni hanno ottenuto un raro 100% su Rotten Tomatoes, con la quarta proclamata come la serie numero uno del 2024.



L’ottava stagione vedrà l’esplosivo confronto tra Jackson Lamb e Diana Taverner, spinti agli estremi da un tentativo di ricatto fallito che costringe Taverner all’offensiva e Lamb a svelare uno dei segreti più oscuri dell’MI5. \"Slow Horses continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo e sono lieto che Jackson Lamb e la sua banda di adorabili disadattati tornino per un’ottava stagione. La loro visione caustica del frenetico mondo dello spionaggio è assolutamente unica\", ha dichiarato Jay Hunt, direttore creativo di Apple TV.



La serie si distingue per il suo humor nero e per la capacità di reinventare il racconto di spie, seguendo una squadra di agenti britannici caduti in disgrazia, relegati nella misteriosa Slough House a causa di errori che ne hanno segnato la carriera. Guidati dal brillante e caustico Lamb, questi personaggi si muovono tra illusioni e pericoli del mondo dello spionaggio, dando vita a storie imprevedibili, emozionanti e cariche di tensione.



Slow Horses è prodotta da See-Saw Films per Apple TV, con un team di produttori di alto profilo e Ben Vanstone come adattatore e produttore esecutivo della nuova stagione. Adam Randall tornerà come regista.



