Irlanda ospite d'onore al Tocatì: cultura, sport e sapori a Verona

L'Irlanda sarà il Paese ospite d'onore della XXIV edizione del Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in Strada, animando le piazze e le strade di Verona dal 18 al 20 settembre. Questa edizione metterà in rilievo la ricchezza del territorio irlandese, la vivacità delle sue comunità, i sapori autentici e la forza delle sue storie, offrendo uno spaccato unico sull'identità dell'isola.



La presenza irlandese coinvolgerà partner istituzionali d'eccezione, tra cui Consolato Generale d'Irlanda, Turismo Irlandese e Gaelic Games Europe, portando i noti sport gaelici nel cuore di Verona e proponendo momenti di approfondimento sul legame tra tradizione, territorio e innovazione.



Il dialogo tra l'Irlanda e il Tocatì nasce dalla condivisione del valore delle tradizioni e della centralità delle comunità che le mantengono vive. Tocatì, inserito dal 2022 nel Registro UNESCO delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, rappresenta una vetrina ideale per raccontare una destinazione in cui cibo, paesaggio e narrazione vanno di pari passo.



Il programma prevede tre appuntamenti focalizzati su gastronomia, turismo sostenibile e storytelling contemporaneo. Sabato 19 e domenica 20 settembre presso èCucina (Via Carducci 30, Veronetta) saranno protagoniste dimostrazioni culinarie dal vivo dedicate ai prodotti simbolo dell'Irlanda, curate da Good Food Ireland e guidate dallo chef Edward Cooney del celebre The Merrion di Dublino.



Tra i piatti proposti spiccano l'iconico Irish Brown Bread, la ricca Irish Seafood Chowder e il filetto di manzo grass-fed. Ciascun appuntamento diventa occasione per scoprire come il cibo possa raccontare il territorio, le generazioni di produttori e le pratiche sostenibili che hanno reso celebre l'isola.



Un altro tema centrale sarà la "rigenerazione e comunità" con la storia del Lough Boora Discovery Park nella contea di Offaly. Sabato pomeriggio, Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia, illustrerà come la riconversione di un paesaggio industriale abbia dato vita a un esempio concreto di sviluppo sostenibile, in cui turismo, ambiente e valore sociale si intrecciano. L'esperienza di Lough Boora offrirà l'occasione per riflettere su un modello turistico che non punta semplicemente alla crescita dei numeri, ma alla capacità del turismo di generare valore condiviso, mettendo in relazione natura, cultura, comunità e sviluppo economico.



Il potere delle storie e dello screen tourism sarà invece protagonista sabato alle 18 presso l'Antica Dogana di fiume con l'incontro dedicato al ruolo centrale della narrazione nell'attrattività delle destinazioni. Si parlerà del successo di Game of Thrones in Irlanda del Nord e dell'impatto del turismo cinematografico, con interventi di Amy Houston del Game of Thrones Studio Tour:



La serie ha contribuito a portare all'attenzione internazionale paesaggi e luoghi dell'Irlanda del Nord, mentre lo screen tourism ha favorito la crescita dei flussi turistici, la valorizzazione di località meno conosciute e la creazione di nuove opportunità economiche e culturali.



Dai laboratori di cucina alle testimonianze di rigenerazione ambientale, fino al fascino delle storie tra pagine e schermo, il weekend del Tocatì promette di trasformare Verona in una porta privilegiata sull'Irlanda. Un viaggio tra sport, sapori, territori e racconti che invita a scoprire le infinite sfumature di una delle mete più affascinanti d'Europa.