Angie conquista la scena post-Amici: in arrivo il nuovo singolo Notte Malinconia

Angie, vincitrice del Premio delle Radio ad Amici 2026, annuncia il nuovo singolo Notte Malinconia in uscita il 18 settembre e due date live a Roma e Milano.

Una delle rivelazioni più luminose di Amici 2026, Angie, torna a incantare il pubblico annunciando l'uscita del nuovo singolo Notte Malinconia, disponibile dal 18 settembre su tutte le principali piattaforme digitali grazie a EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Voce cristallina e potente, già vincitrice del Premio delle Radio, Angie ha saputo distinguersi per la capacità di attraversare diversi generi musicali e per le sue interpretazioni emozionanti, conquistando giudici e pubblico in tutta Italia.

Nel suo nuovo brano, la cantautrice utilizza la metafora della ruota panoramica e del luna park per raccontare quanto sia possibile sentirsi fragili e tristi anche nei luoghi più spensierati. Musica da festa, ma io no. Piango su una giostra arrugginita e dovevo scendere da un po', svela Angie nel testo, sottolineando una malinconia profonda racchiusa anche nella frase se penso che eri casa mia.

Notte Malinconia si presenta come una ballad dalle sonorità anni '80, contraddistinta da synth pop avvolgenti e melodie tipiche del sound di Angie. Il brano è stato scritto a sei mani con Laura di Lenola e Manuel Finotti, mentre la produzione è curata da Gorbaciof.

Dopo il successo del primo album sogni di vetro, pubblicato a maggio, l'artista prosegue il suo percorso preparando nuova musica e due imperdibili concerti nei club: appuntamento il 6 ottobre a Largo Venue di Roma e il 9 ottobre alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Angie, classe 2001, è una cantautrice milanese di origine sarda. Dalla tenera età si è avvicinata alla musica, partecipando a soli 9 anni alla quarta edizione di Ti lascio una canzone e diplomandosi successivamente in canto moderno all'accademia VMS ITALIA di Loretta Martinez. La sua ascesa è iniziata sui social, in particolare TikTok e Instagram, dove condivide esperienze e la scrittura dei suoi brani, tutti nati da piano e voce. Fatico a scrivere di argomenti che non ho vissuto in prima persona. Per me i dettagli sono importanti, racconta la giovane artista.

Nel 2022 Angie ha pubblicato il suo primo EP Per te, seguito dai singoli Frasi mai dette (2024) e Vent'anni, brano che le ha aperto le porte tra i finalisti di Sanremo Giovani 2024 con Scorpione. Nel 2025 ha proseguito con Se ci lasciassimo domani, entrato nella Viral di Spotify Italia, e dolcedolcemente.

A coronare un anno straordinario, la partecipazione ad Amici 2026 la ha vista protagonista e premiata, aprendo la strada all'uscita di sogni di vetro e ora del nuovo singolo Notte Malinconia.

Sensibilità, autenticità e talento rendono Angie una delle voci più affascinanti della nuova generazione del pop italiano, pronta a emozionare ancora una volta il suo pubblico con questa nuova uscita.