Dove Cameron lancia il nuovo singolo When in Rome: debutto radiofonico e videoclip girato vicino Roma

Dove Cameron torna alla ribalta con il suo nuovo singolo When in Rome, in rotazione radiofonica da venerdì 18 settembre e già disponibile sulle principali piattaforme digitali. La cantautrice multiplatino e attrice vincitrice di un Emmy, si prepara così ad inaugurare una nuova fase della sua carriera musicale, lasciando il segno con il primo brano estratto dall'atteso album di debutto.



When in Rome rappresenta una svolta nell'evoluzione artistica di Dove Cameron, già protagonista negli ultimi mesi con una sequenza di singoli - Too Much, French Girls, Romeo, Whatever You Like e Hello My Old Lover. Questi pezzi hanno raccontato la maturazione di Cameron come artista e narratrice, portandola ad aprire le date europee del Radical Optimism Tour di Dua Lipa.



Nel nuovo brano, la voce inconfondibile di Cameron si fonde con una produzione pop raffinata e creativa, dando vita a un'atmosfera surreale, cinematografica e onirica. Il singolo si distingue per il suo carattere gioioso e giocoso, configurando una vera e propria esperienza sensoriale capace di coinvolgere l'ascoltatore.



Ad accompagnare l'uscita di When in Rome c'è un videoclip d'impatto firmato dalla regista Hannah Devries e girato tra le vie di Capena, in provincia di Roma. Il video sottolinea ulteriormente il legame dell'artista con l'Italia, dopo che Cameron aveva già pubblicato sui social alcune cartoline e scorci della Città Eterna per creare attesa nei fan.



L'uscita di When in Rome apre un capitolo inedito e promettente per Dove Cameron, che annuncia così molte altre novità. Entro novembre, l'artista si unirà a Sombr per il tour nordamericano You Are the Reason Tour, toccando 13 città tra cui due date al celebre Madison Square Garden di New York.



Con oltre 64 milioni di follower sulle piattaforme social, Dove Cameron consolida la sua posizione come artista poliedrica e icona pop internazionale. Oltre al successo musicale, ha conquistato la critica con il ruolo di protagonista nella serie thriller 56 Days su Prime Video, raggiungendo il vertice delle classifiche di visualizzazione.



Il singolo Boyfriend del 2022 ha regalato a Cameron un successo planetario: oltre un miliardo di stream globali, doppio platino e una presenza stabile tra le prime posizioni delle classifiche internazionali. Seguito da Breakfast - brano dal messaggio sociale che supera i 200 milioni di stream - e da altri successi come Bad Idea e Girl Like Me, contenuti nell'EP Alchemical: Volume 1 uscito a dicembre 2023. Tra le collaborazioni recenti anche We Go Down Together con Khalid e Other Boys con Marshmello.



Dopo il ritorno con Too Much nel 2025, Dove Cameron ha continuato a pubblicare nuova musica che sottolinea la sua versatilità. Sul fronte della recitazione, ha preso parte a progetti importanti come History of the World: Part II e la serie candidata agli Emmy Schmigadoon!. Nel mondo della moda, l'artista compare tra i volti di brand iconici come Balmain, Valentino, Coach e Carolina Herrera, rafforzando la sua aura da it-girl globale.



Il nuovo singolo When in Rome segna l'inizio di una stagione musicale brillante per Dove Cameron, tra pop d'autore e influenze internazionali, confermando il talento e la capacità di rinnovarsi della giovane star americana.