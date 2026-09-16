GRIME II Definitive Edition arriva su PlayStation 5 e Xbox Series X: avventura e mistero in formato fisico

GRIME II Definitive Edition debutta su PlayStation 5 e Xbox Series X in versione fisica: nuova avventura metroidvania, boss cards e misteri da scoprire.

GRIME II Definitive Edition è ora disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X, offrendo ai fan dei metroidvania un nuovo viaggio fisico nell'universo surreale di GRIME. Questa edizione, sviluppata da Clover Bite e pubblicata da Kwalee, porta sugli scaffali un'avventura che unisce azione, mistero e un gameplay profondo, permettendo ai collezionisti di aggiungere un titolo unico alla propria raccolta.

All'interno della confezione fisica di GRIME II i giocatori troveranno il gioco base, una cover reversibile, tre carte boss e un mini poster con la mappa del mondo di gioco. Un'occasione imperdibile per esplorare terre misteriose e vivere un'esperienza che combina immersività e collezionismo.

Nei panni di un Formless, vero e proprio ladro di forme, il protagonista assorbe creature e ne imita le sembianze, trasformando ogni scontro in un'opportunità per variare il proprio stile di gioco. Diventa un ladro di forme in GRIME II, il sequel dell'acclamato gioco d'azione-avventura in stile metroidvania del 2021. Sei un Formless, un imitatore d'arte che assorbe creature ed evoca forme che ne riproducono l'aspetto.

L'esplorazione di GRIME II si distingue per la ricchezza del mondo offerto, con ambientazioni suggestive dominate da chiodi dipinti e vasi giganti, culture diverse da scoprire e personaggi con cui interagire. L'esperienza di gioco è altamente personalizzabile grazie a oltre 30 armi, 60 armature e 12 abilità, permettendo di adattare strategie e approcci a ogni sfida.

Tra le caratteristiche principali spiccano gli Stampi, che permettono ai giocatori di assorbire i nemici sconfitti e trasformarli in attacchi speciali. Il combattimento sfrutta sia le abilità acquisite sia l'ambiente circostante: occorre prestare attenzione, perché anche i nemici sapranno sfruttare lo scenario a loro vantaggio.

Un elemento chiave è l'interazione tra parata e presa, che consente di lanciare tentacoli per bloccare o afferrare gli avversari, avvicinandosi sempre di più alla comprensione della loro forma e dei loro poteri. Ogni area del mondo si presenta così come una sfida unica, ricca di mistero e opportunità per la sperimentazione.

GRIME II Definitive Edition celebra l'incontro tra collezionismo e gioco contemporaneo, offrendo un invito a tuffarsi in un universo dove meraviglie e pericoli attendono dietro ogni angolo. Disponibile ora per PlayStation 5 e Xbox Series X, questa edizione fisica promette di conquistare sia i veterani che chi si avvicina per la prima volta al mondo visionario di GRIME.