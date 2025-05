Aprilia All Stars: una giornata di adrenalina e divertimento al Misano World Circuit

Mancano ormai pochi giorni all’attesissima edizione 2025 di Aprilia All Stars, l’evento gratuito che riunisce appassionati di motociclismo e famiglie al Misano World Circuit domenica 1° giugno. L’edizione di quest’anno promette una giornata indimenticabile, ricca di spettacoli in pista e attività per tutti.

L’evento non si limita ai soli appassionati di moto, ma invita anche famiglie e gruppi di amici a partecipare a questa grande festa. Saranno protagoniste le celebri MotoGP Aprilia Racing, insieme ai piloti di fama mondiale come Marco Bezzecchi, Lorenzo Savadori e il campione del mondo Jorge Martin. Uniti a loro ci saranno Raul Fernandez e Ai Ogura del Team Trackhouse, guidati dal leggendario Max Biaggi.

L’elemento di maggior richiamo sarà l’emozionante “Race of Stars”, dove i piloti Aprilia Racing si sfideranno con le Aprilia RS 660 Factory, in una gara che unisce adrenalina, agonismo e intrattenimento. Per chi desidera vivere un’esperienza davvero unica sono disponibili alcune esperienze esclusive, tra cui un giro in pista su una moto biposto con un pilota Aprilia Racing, un tour nei box MotoGP e un pranzo esclusivo in terrazza con piloti e VIP.

La giornata sarà animata dalla musica di Radio DeeJay e offrirà una serie di attività, con test ride gratuiti, un Racing Museum che espone le moto leggendarie Aprilia e aree dedicate al gaming e allo shopping con abbigliamento e merchandising Aprilia Racing.

Per gli appassionati di moto, questo evento è un appuntamento da non perdere. Un’occasione unica per vedere da vicino le potenti RS-GP, incontrare i campioni del mondo e immergersi nel mondo affascinante delle due ruote. Ad attendere i visitatori ci sarà anche una spettacolare parata finale, garantendo un posto in prima fila per vivere il cuore dell’azione.