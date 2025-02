Aprilia Tuono 457: via al prebooking

Aprilia Tuono 457, una delle moto più attese della stagione, che debutta con uno speciale prebooking online. La nuova funbike, leggera e facile da guidare, si distingue per un rapporto peso/potenza da record ed è pensata per i giovani motociclisti in cerca di adrenalina e divertimento puro. Disponibile al prezzo di 6.599 Euro (IVA inclusa, f.c.), sarà acquistabile presso tutta la rete commerciale Aprilia a partire dal mese di aprile.

Per assicurarsi una delle prime Aprilia Tuono 457, è possibile effettuare una prenotazione online sul sito ufficiale del brand fino al 28 marzo. Il procedimento è semplice: basta visitare la pagina dedicata, selezionare un concessionario e fissare un appuntamento per il ritiro.

La nuova Aprilia Tuono 457 nasce sulla piattaforma tecnica della RS 457, ereditando tutta la tecnologia e il DNA sportivo del marchio. La moto incarna lo spirito delle Tuono, ma con un tocco ancora più moderno e audace, perfetto per il pubblico giovane a cui si rivolge.

Si distingue per un rapporto peso/potenza da record, con un peso a secco di 159 kg e una potenza di 35 kW (47,6 CV), il massimo consentito per una moto guidabile con patente A2. Il telaio in alluminio, l’unico nel segmento, garantisce leggerezza e grande maneggevolezza. L’elettronica avanzata comprende l’acceleratore Ride by Wire, tre modalità di guida, ABS e traction control. Il motore bicilindrico parallelo di ultima generazione è capace di erogare 43,5 Nm di coppia a 6.700 giri/minuto, con l’82% della coppia disponibile già a 3.000 giri/minuto.

Grazie a queste caratteristiche, la nuova Tuono 457 promette un’esperienza di guida dinamica, divertente e alla portata di tutti. Il suo carattere irriverente e anticonformista la rende perfetta per chi vuole una naked sportiva con un’ergonomia confortevole, senza rinunciare alle prestazioni.