Margo ha problemi di soldi: la serie Apple con Elle Fanning rinnovata per una seconda stagione

Margo ha problemi di soldi, l'acclamata serie Apple Original prodotta da A24 e basata sul romanzo bestseller di Rufi Thorpe, continuerà con una seconda stagione. Apple TV ha ufficializzato il rinnovo, confermando la presenza di un cast stellare che vede tra i protagonisti Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman e Nick Offerman, insieme a Thaddea Graham.



La serie, che si prepara al finale della prima stagione previsto per il 20 maggio, ha conquistato pubblico e critica. Definita una delle migliori dell'anno e certificata come Fresh su Rotten Tomatoes, è stata elogiata per la scrittura brillante e le interpretazioni del cast. Imbarcarmi nell'avventura di portare Margo sullo schermo è stata una delle gioie più grandi della mia vita, ha dichiarato Elle Fanning, anche produttrice esecutiva, sottolineando come sia entusiasta di approfondire la storia nella prossima stagione. Avere l'opportunità di portare al pubblico altri problemi, la creatività, lo spirito intrepido e l'autenticità di Margo con una seconda stagione mi rende incredibilmente felice ed entusiasta. Posso promettere a tutti che li aspetta un viaggio selvaggio, caotico e bellissimo.



Il creatore David E. Kelley, showrunner e sceneggiatore della serie, si è detto profondamente legato alla storia e ai suoi personaggi, felice di continuare a lavorare con Apple e A24. Anche Matt Cherniss di Apple TV ha evidenziato come il pubblico si sia immediatamente affezionato alla protagonista e alla sua famiglia, grazie anche al talento degli interpreti.



Margo ha problemi di soldi è un dramma familiare che fonde comicità ed emozione. Racconta la storia di Margo, giovane aspirante scrittrice che dopo aver lasciato l'università si ritrova a gestire un neonato, difficoltà economiche e una famiglia decisamente poco convenzionale: madre ex cameriera e padre ex wrestler professionista. Nel cast figurano anche Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington.



La produzione della serie vede coinvolti, oltre a David E. Kelley, anche Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer e Rufi Thorpe tra i produttori esecutivi. La regia alterna Dearbhla Walsh, Kate Herron e Alice Seabright: un team creativo di assoluto rilievo.



Il rinnovo conferma il ruolo di Apple TV come piattaforma di riferimento per le produzioni originali di qualità. Dal suo lancio nel 2019 il servizio ha ottenuto centinaia di premi e nomination, posizionandosi tra i leader mondiali dello streaming. Con Margo ha problemi di soldi, Apple TV aggiunge un nuovo successo a una lista già ricca di titoli apprezzati da pubblico e critica.