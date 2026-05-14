Suzuki Tester Day Experience: successo di pubblico e motori al Cremona Circuit

Più di 2000 appassionati hanno animato la prima edizione del Suzuki Tester Day Experience al Cremona Circuit, tra prove in pista, parate e modelli iconici.

Oltre 2000 appassionati hanno trasformato il Cremona Circuit in una festa dei motori durante la prima edizione del Suzuki Tester Day Experience, fissando un nuovo riferimento per gli eventi dedicati ai fan delle due e quattro ruote.

Circa 2000 Suzukisti hanno partecipato con entusiasmo alle numerose attività organizzate, vivendo un'esperienza unica all'insegna della passione per i motori. Il successo della giornata è stato certificato dal tutto esaurito registrato in tutte le aree, a partire dai turni in pista riservati alla nuova GSX-R1000R e agli altri modelli della gamma Suzuki. Altrettanto richiesti i turni al volante della Swift Sport, che hanno regalato ai presenti emozioni di guida adrenaliniche ma sempre in totale sicurezza. Nel kartodromo, la piccola e aggressiva DR-Z4SM ha catalizzato l'attenzione, con tutti i turni completamente prenotati.

Tra i momenti più coinvolgenti, la parata in pista riservata ai possessori di moto, scooter Suzuki e Swift Sport, con oltre 300 tra auto e veicoli a due ruote presenti in pista. Un'occasione straordinaria che ha permesso ai partecipanti di vivere il circuito da protagonisti, vivendo e condividendo emozioni, spirito di squadra e il forte senso di appartenenza che caratterizza la community Suzuki.

Protagonisti anche i test drive della nuova eVitara e l'area Skid Car, dove quasi 100 prove si sono svolte sotto la supervisione del campione del mondo di rally Gigi Pirollo. Un'esperienza ludico-formativa che ha consentito ai presenti di sperimentare condizioni di scarsa aderenza in totale sicurezza.

L'iniziativa ha rappresentato un fondamentale momento di incontro e aggregazione per i club e le community Suzuki, con otto club ufficiali coinvolti, tra cui Amici del V-Strom, Burgman Italia, Hayabusa Italia No Limits, GSX-S Community Italia, SV-Italia, Hayabusa Team Italia, IOCI e Portale 8. A completare il quadro, l'associazione Tempi Bei Tempi ha proposto una selezionata esposizione di modelli storici Suzuki, offrendo uno sguardo sull'evoluzione del brand e arricchendo ulteriormente l'evento.

Suzuki Tester Day Experience ha confermato la forza della passione che unisce la grande famiglia Suzuki e la voglia di vivere il mondo dei motori da protagonisti, in piena sicurezza e con tanto divertimento.