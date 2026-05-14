U2 girano il video di "Street of Dreams" sui tetti di Città del Messico

Gli U2 sono stati avvistati a Città del Messico per le riprese del nuovo videoclip, suscitando entusiasmo tra i fan e curiosi.

Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno scelto un suggestivo scuolabus decorato dai graffiti dell'artista messicano Chavis Mármol come set per il video di 'Street of Dreams', il singolo che anticipa il loro prossimo album in studio previsto entro fine anno.

La scena dell'autobus tra le strade cittadine ha attirato moltissimi spettatori, sottolineando il legame unico tra la band irlandese e il pubblico latinoamericano. Le riprese sono avvenute proprio durante la Street Child World Cup 2026, il torneo internazionale che quest'anno vede riunite a Città del Messico 30 squadre da tutto il mondo tra il 6 e il 14 maggio.

La presenza degli U2 non è passata inosservata anche per il loro sostegno alle iniziative di solidarietà rivolte ai bambini, tema proprio di questa settimana di calcio e inclusione sociale. È una piccola ONG con un grande impegno per i bambini di talento che non hanno accesso alle opportunità. La nostra band è orgogliosa di sostenerla. ha dichiarato Larry Mullen Jr., testimoniando la vicinanza del gruppo ai valori promossi dall'evento.

Le immagini delle riprese mostrano la band immersa nell'atmosfera vivace della capitale messicana, tra arte urbana, colori e musica. Il nuovo singolo 'Street of Dreams', atteso dai fan da mesi, preannuncia così un disco che si prospetta ricco di energia e di influenze internazionali.