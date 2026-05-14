Chris Grey porta il dark pop a Milano con l'atteso Paradise Lost Tour, unico sold out in Italia

Chris Grey, una delle voci più riconoscibili della scena dark pop internazionale, arriva per la prima volta in Italia con un esclusivo appuntamento già sold out: il Paradise Lost Tour farà tappa giovedì 21 maggio presso la Santeria Toscana 31 di Milano. L'artista, originario di Toronto, ha conquistato una vasta fan base grazie al suo stile inconfondibile tra pianoforti eterei, archi orchestrali e testi intensi ed evocativi.



Nell'ultimo anno, Grey ha superato gli 11 milioni di ascoltatori mensili sulle principali piattaforme digitali e accumulato oltre un miliardo di stream complessivi a livello globale. Il suo successo è stato suggellato dal singolo LET THE WORLD BURN, entrato nella Global Top 200 di Spotify e diventato virale, ispirando remix, cover e video creati dai fan su tutte le piattaforme social.



Il sound originale di Chris Grey nasce dall'incontro di due universi culturali diversi, ereditati dai suoi genitori: padre originario di Kingston in Giamaica, madre originaria di Kingston in Canada. In questa doppia anima musicale convivono influenze R&B, reggae e disco ereditate dal padre e i grandi classici pop e rock canadesi trasmessi dalla madre, creando una miscela unica e profondamente personale.



L'esibizione milanese rappresenta un'occasione unica per il pubblico italiano di immergersi in uno spettacolo che promette emozioni e atmosfera intensa. Il sold out testimonia l'entusiasmo e l'attesa attorno a un artista che sta rivoluzionando la scena pop contemporanea, grazie a produzioni curate in autonomia dal suo studio di Toronto e a una presenza scenica capace di coinvolgere anche grazie alla partecipazione attiva dei suoi fan.



Chris Grey prosegue così il suo percorso come riferimento imprescindibile per il dark pop internazionale, confermando il proprio legame con un pubblico trasversale che cresce costantemente e che a Milano potrà finalmente vivere dal vivo tutta la potenza del suo universo musicale.