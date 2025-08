AS Roma e Toyota: un nuovo capitolo innovativo e sportivo

AS Roma e Toyota continuano a rafforzare la loro alleanza con una nuova collaborazione entusiasmante, culminata nel “Legends Match” contro l’Everton a Liverpool nel mese di agosto. “La partnership tra AS Roma e Toyota continua a generare nuove ed entusiasmanti opportunità”, conferma il comunicato che evidenzia il logo Toyota Gazoo Racing in primo piano sulle maglie dei giocatori.

Toyota Gazoo Racing, il brand sportivo della casa automobilistica giapponese, è noto per la gestione delle competizioni motoristiche internazionali. Negli ultimi anni, l’esperienza accumulata nelle competizioni si è tradotta in modelli sportivi con badge GR, apprezzati per dettagli tecnici esclusivi e prestazioni elevate. Grazie alle innovazioni derivanti dal racing, la linea GR Sport sta rapidamente caratterizzando la fascia alta dei modelli disponibili in Italia.

Questa iniziativa rappresenta una nuova tappa nel percorso condiviso da AS Roma e Toyota, che continuerà anche per la stagione 2025/26, solidificando il legame tra i due marchi, noti per i valori comuni di innovazione, performance e miglioramento continuo. La presenza del marchio Toyota Gazoo Racing, simbolo di competitività e spirito sportivo, andrà oltre l’amichevole delle Legends, trovando spazio anche in attivazioni congiunte rivolte a calciatori, tifosi, e al pubblico dello stadio. L’obiettivo è offrire esperienze innovative che esaltano la connessione tra sport e innovazione, promuovendo al contempo una mobilità sostenibile, sicura e inclusiva.

“Toyota è lieta di accompagnare ancora la AS Roma mettendo a disposizione una gamma di automobili elettrificate, Full Hybrid, Full Hybrid Plug-in e Full Electric”, afferma Christian Mohorovicich, Direttore Marketing di Toyota Motor Italia. Tale dichiarazione sottolinea l’approccio multi-tecnologico di Toyota, sempre più orientata a soluzioni di mobilità avanzate per la società e i suoi sostenitori nella prossima stagione sportiva. AS Roma esprime soddisfazione nella condivisione di questo nuovo capitolo con Toyota, ribadendo il forte legame e la comune visione verso innovazione e crescita continua.