Atacama la terra dei telescopi: il nuovo podcast RaiPlay Sound esplora l'Universo

Disponibile dall'11 maggio su RaiPlay Sound, Atacama porta gli ascoltatori tra i cieli puri del Cile, visitando osservatori astronomici e il gigante ELT.

Dall'11 maggio è disponibile su RaiPlay Sound il nuovo podcast "Atacama - la terra dei telescopi", un Original firmato dal giornalista Andrea Bettini che accompagna gli ascoltatori alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti e remoti del pianeta.

Questo viaggio sonoro in quattro episodi conduce nel deserto di Atacama, in Cile, noto per essere il luogo con il cielo più puro del mondo e quindi punto di riferimento per la ricerca astronomica internazionale. L'assenza quasi totale di inquinamento luminoso consente di esplorare l'Universo come in nessun altro posto, tra paesaggi estremi che evocano le atmosfere di Marte e la solitudine totale delle sue vaste distese.

Il podcast si apre con una lunga traversata verso sud, dove tre voli e un viaggio nel cuore dell'Atacama portano Bettini e gli ascoltatori nelle vicinanze degli osservatori dell'ESO. Qui, la scienza incontra l'isolamento più assoluto, rendendo la narrazione immersiva e coinvolgente.

Nel secondo episodio si sale a 2600 metri, sul Cerro Paranal, dove sorgono le imponenti cupole del Very Large Telescope. Il racconto si sposta tra le sale di controllo e i team internazionali di ricercatori, in attesa che la notte scopra uno dei cieli più spettacolari della Terra, offrendo uno sguardo senza filtri sull'infinito.

Il terzo episodio conduce gli ascoltatori nel cantiere dell'Extremely Large Telescope, il telescopio più grande mai costruito, con un diametro da record di 39 metri. Grazie anche a un importante contributo italiano, questo progetto punta a rivoluzionare l'astronomia globale e viene raccontato direttamente dall'interno, tra sfide tecnologiche e ambizioni scientifiche.

La chiusura del viaggio accende i riflettori sulla necessità di proteggere il cielo stellato dell'Atacama dalle nuove minacce come urbanizzazione, miniere e industrie, che rischiano di compromettere una delle ultime aree incontaminate per l'osservazione astronomica. Gli astronomi combattono per difendere il patrimonio dell'umanità rappresentato dal cielo puro. Il viaggio si conclude con una riflessione che lega Cile e Italia, accompagnata da una sorpresa conclusiva.



