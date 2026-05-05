Willie Peyote torna con Anatomia di uno schianto prolungato: nuovo album e tour

Willie Peyote annuncia il ritorno sulle scene con "Anatomia di uno schianto prolungato", il nuovo album disponibile dal 15 maggio nei negozi e sulle piattaforme digitali. L'attesa è alimentata dal singolo "Kodak", in radio dall'8 maggio, che anticipa il progetto discografico con un racconto intimo e malinconico tipico dello stile Peyote.



L'album si distingue per le collaborazioni di rilievo con Brunori Sas, Noemi e Jekesa, arricchendo una tracklist di undici brani che spaziano tra cantautorato e rap. Tra i titoli, spiccano "Mi arrendo" con Brunori Sas, "Che caldo fa a Testaccio" con Noemi e "Air B&B" insieme a Jekesa.



Willie Peyote presenterà il nuovo lavoro in una serie di appuntamenti negli store Feltrinelli delle principali città italiane, dal 15 al 20 maggio, con talk, sessioni acustiche e firmacopie a Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Torino.



Durante questi incontri, affiancato dal produttore e collaboratore storico Stefano Genta, l'artista racconterà la genesi di "Anatomia di uno schianto prolungato", condividendo aneddoti e curiosità sulle fasi di realizzazione dell'album. L'edizione sarà disponibile in versione digitale, CD standard, LP con poster, vinile colorato autografato e CD autografato numerato in esclusiva sullo store Universal Music.



Come ha scritto Willie Peyote sui social, "Anatomia di uno schianto prolungato ha una ispirazione cinematografica, è anche un po' un ossimoro perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni".



L'album include il brano "Burrasca", uscito dopo la partecipazione di Peyote al Festival di Sanremo con "Grazie ma no grazie", mostrando una nuova maturità artistica e una svolta verso una sensibilità più intima e melodica. Presente anche "In cerca di uno schianto", inedito inserito nei titoli di coda del documentario "Willie Peyote - Elegia Sabauda", un ritratto autentico dell'artista tra musica, vita quotidiana e il legame profondo con Torino.



A ottobre prenderà il via il Club Tour 2026, organizzato da Live Nation, che vedrà Willie Peyote esibirsi nei principali club italiani, proponendo i brani del nuovo album e i successi che ne hanno decretato fama e identità come una delle voci più originali e critiche della scena musicale contemporanea. Date annunciate a Nonantola, Milano, Molfetta, Napoli, Bologna, Firenze, Roma, Venaria Reale e Padova.





