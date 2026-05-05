Giuse The Lizia torna con il nuovo singolo Istruzioni e annuncia il MDMA Tour

Giuse The Lizia, tra i nomi di punta della nuova scena cantautorale, torna con un nuovo singolo intitolato Istruzioni, disponibile ovunque venerdì 8 maggio. Il brano segna un nuovo capitolo nella sua carriera ed è il primo tassello di una narrazione destinata a svilupparsi nei prossimi mesi.

Il giovane artista, nato a Bagheria in provincia di Palermo, si distingue per la capacità di raccontare le emozioni e le incertezze della sua generazione attraverso sonorità indie rock e urban. Proprio queste incertezze sono al centro di Istruzioni, canzone nata pochi giorni prima della laurea in Giurisprudenza e capace di dar voce al senso di disorientamento vissuto dalle nuove generazioni.

Ho scritto questa canzone pochi giorni prima di laurearmi, cercando di mettere in ordine un po' di domande che avevo accumulato nei mesi precedenti. La canzone si chiama Istruzioni perché la mia generazione è cresciuta sentendosi ripetere che per vivere bene bisogna studiare, trovarsi un lavoro, comprarsi la macchina. Volevo scrivere di come queste istruzioni non funzionino più, o forse non hanno mai funzionato, ha raccontato Giuse The Lizia.

Il brano racconta le difficoltà di riconoscersi nei modelli tradizionali, tra relazioni fragili e una precarietà che non è solo economica, ma investe tutte le sfere della vita. Le domande che attraversano il quotidiano spesso restano senza risposta, riflettendo un senso di sospensione e insicurezza comune a molti giovani italiani.

Il nuovo singolo potrà essere ascoltato anche dal vivo durante il MDMA TOUR, che a dicembre vedrà Giuse The Lizia esibirsi sui palchi dei principali club italiani. Il tour toccherà Roma (1 dicembre), Napoli (4 dicembre), Firenze (5 dicembre), Milano (10 dicembre), Bologna (11 dicembre) e Padova (12 dicembre), con biglietti già disponibili online.

La carriera di Giuse The Lizia, classe 2002, è costellata di successi dalla pubblicazione del primo singolo Vietnam nel 2021 all'album Crush e al recente INTERNET. Dopo aver calcato le scene dei principali festival italiani e internazionali, l'artista ha deciso di prendersi una pausa per conseguire la laurea, ottenuta a marzo 2026, e torna ora con nuova energia e una visione sempre più matura.

Le sue canzoni, apprezzate dal pubblico più giovane, si sono fatte spazio anche sui social e in streaming, come dimostra la viralità del recente brano 404, reinterpretazione di una canzone de I Cani.

Giuse The Lizia conferma, con Istruzioni e il prossimo tour, il suo ruolo come voce generazionale, capace di raccontare dubbi, sogni e contraddizioni di chi cerca la propria strada senza un vero manuale.