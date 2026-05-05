Old Wild West lancia la nuova edizione di Music Star e rafforza le partnership musicali

Old Wild West inaugura l'estate 2026 con una serie di iniziative che uniscono musica e cucina, puntando sui grandi eventi e sulle collaborazioni con realtà di prestigio. Tra le novità più rilevanti spicca il ritorno di Music Star, il concorso musicale ideato dal brand, giunto alla seconda edizione. Il contest è dedicato ai talenti emergenti, invitando giovani artisti e creator a presentare brani inediti. Il vincitore, oltre a incidere professionalmente la propria canzone, avrà la possibilità di esibirsi dal vivo sul palco del Porta Nuova Music Fest a Milano, in programma dal 19 al 21 settembre.



Confermato per il terzo anno consecutivo il sodalizio con Radio Italia in occasione di Radio Italia Live - Il Concerto, con due tappe a Milano (15 maggio) e Palermo (28 giugno). Per celebrare l'evento, tornerà l'hamburger in edizione limitata Radio Italia Live - Il Panino, disponibile solamente nel ristorante Old Wild West di Piazza Duomo a Milano per un periodo ristretto. Durante il concerto milanese, il pubblico potrà ascoltare dal vivo il brano vincitore della passata edizione, interpretato dall'autore Morìs, ospite del pre-show.



La grande estate di Old Wild West prosegue con la nuova collaborazione con Live Nation, che vedrà il brand protagonista all'Opel Firenze Rocks alla Visarno Arena e agli I-Days Milano Coca-Cola, oltre ad altri importanti concerti tra giugno e settembre. Nei principali appuntamenti live, Old Wild West sarà presente con aree dedicate per degustare prodotti speciali e lancerà all'interno dei propri ristoranti un concorso per vincere esclusivi biglietti PIT.



Siamo pronti a inaugurare una stagione all'insegna della musica e dei grandi eventi dal vivo, che vedrà Old Wild West protagonista dell'estate italiana, ha dichiarato Stefano Taboga, Chief Sales & Marketing Officer di Cigierre. Con la seconda edizione di Music Star e la collaborazione con Openstage vogliamo dare voce ai talenti emergenti, mentre la presenza a eventi iconici come l'Opel Firenze Rocks, gli I-Days Milano Coca-Cola e Radio Italia Live - Il Concerto ci permette di entrare in contatto con un pubblico trasversale e appassionato. Vogliamo sempre creare momenti memorabili per i nostri clienti e porteremo nei luoghi della grande musica la convivialità e la spensieratezza che da sempre fanno parte del nostro DNA, unendo il gusto autentico del West all'energia della musica.





