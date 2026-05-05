Tedua celebra 10 anni di carriera: nuovo mixtape Ryan Ted e primo live a San Siro

Tedua festeggia dieci anni dal debutto discografico con un doppio annuncio che entusiasma i fan: il 22 maggio uscirà il nuovo mixtape "RYAN TED" e, per la prima volta, il rapper calcherà il palco dello Stadio G. Meazza di Milano il 24 giugno 2026.

Il viaggio musicale di Tedua torna alle origini: "RYAN TED" segna un ritorno alla scrittura e alle sonorità che hanno contraddistinto gli inizi della carriera, con quell'estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., reinterpretata attraverso le sue esperienze personali. "RYAN TED è un vero e proprio ritorno alle origini per Tedua, che riabbraccia quelle sonorità e scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan, con quell'estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. È così che l'immaginario diventa crudo e diretto, senza compromessi e con una scrittura particolarmente incisiva e priva di sovrastrutture."

L'album sarà acquistabile in pre-order dal 6 maggio alle ore 14, nei formati CD e LP, e presenta un artwork originale realizzato da Marco Giacobbe. Il progetto è stato preceduto dal singolo "Chuniri", prodotto da SHUNE, il cui videoclip diretto da Simone Mariano & Bogdan "Chilldays" Plakov vede Tedua protagonista tra Los Angeles e l'Italia, in una corsa finale verso lo Stadio San Siro di Milano.

L'artista, che detiene 79 dischi di PLATINO, 39 d'ORO e oltre 3 miliardi di stream globali, si prepara così a celebrare una carriera ricca di record con un concerto-evento senza precedenti: il 24 giugno 2026 allo Stadio G. Meazza di Milano, "SAN SIRO TEDUA", i fan avranno l'occasione unica di assistere al suo primo live nello storico impianto milanese.

I biglietti per "SAN SIRO TEDUA" sono già disponibili in prevendita su livenation.it. RTL 102.5 sarà la radio partner ufficiale dell'evento.

Dopo il grande successo de "La Divina Commedia", certificato sette volte PLATINO e tra gli album più venduti del 2023, e un tour sold out nei palazzetti con oltre 100.000 biglietti venduti, Tedua si conferma protagonista assoluto della scena italiana, pronto a scrivere un nuovo, importante capitolo della sua storia musicale.