thevoto annuncia il primo album dopo due anni di silenzio: esce l'8 maggio

Il cantante thevoto torna dopo due anni con il primo album Quello Che Non Abbiamo Costruito, disponibile dall'8 maggio. Un percorso tra fragilità e rinascita.

Dopo due anni di assenza, thevoto firma il suo ritorno sulla scena musicale con il debutto discografico Quello Che Non Abbiamo Costruito, in uscita venerdì 8 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo lavoro inaugura una stagione di rinascita per il giovane artista, segnato da un percorso personale complesso che ha influenzato profondamente la sua sensibilità artistica.

Il titolo dell'album esprime uno spazio ideale: un vuoto lasciato da ciò che, nella vita come nella musica, non si è compiuto. Otto tracce dalla natura fortemente introspettiva scandagliano il tema dell'incompiuto, fil rouge della narrazione di thevoto. L'esperienza di uno stop forzato, legato a motivi di salute, ha bloccato un progetto in fase di lancio e inciso nel profondo sul vissuto dell'artista.

Dopo il primo singolo Liturgia, che ha segnato la riapparizione di thevoto e raccolto consensi sui social, il disco arriva come una sorta di catarsi emotiva. Perché a volte la rappresentazione interiore di quel che non accade lascia un segno più profondo di ciò che accade davvero.

Q.C.N.A.C. si muove su una sottile linea tra ciò che resta sospeso e il bisogno di ricominciare, dando voce al viaggio introspettivo in otto brani accompagnati da altrettanti video emotivi che coinvolgono figure chiave della sua crescita creativa. Ogni pezzo riflette la volontà di fissare emozioni vissute nel buio per trasformarle in consapevolezza e luce, spostando il baricentro dalla mancanza alla rinascita.

Sul progetto debutta Blackeye come produttore, insieme a Federico Secondomè (IIME) al lavoro sul suono distintivo e immersivo dell'album. La tracklist comprende: Tra lo stomaco e il costato, La città dei perché, Macchina in mare aperto, Liturgia, Notte da rockstar, Pubblicità, Vita bohémien, Adesso.