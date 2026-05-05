LDA e AKA 7EVEN tornano con il nuovo singolo SANTA, tra atmosfere estive e malinconia

LDA e AKA 7EVEN lanciano SANTA dal 8 maggio, un singolo tra ritmo latino e malinconia, parte del loro percorso artistico che li vede protagonisti nel 2026.

LDA e AKA 7EVEN tornano insieme con il singolo SANTA, in uscita venerdì 8 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio. Un brano che promette di far ballare l'estate, senza rinunciare a profondità emotiva e riflessione, confermando la collaborazione tra i due giovani artisti napoletani che stanno lasciando il segno nella scena musicale italiana.

La produzione di SANTA si distingue per un ritmo latino coinvolgente, dove la leggerezza musicale si intreccia con una malinconia sottile che permea il testo. Le immagini evocate sono semplici e quotidiane, come un caffè sulle labbra o un mozzicone di sigaretta nel posacenere, e riescono a raccontare intensamente le piccole nostalgie di una relazione finita ma ancora vivissima nei ricordi. Il risultato è un contrasto netto: da una parte una musica che richiama atmosfere estive, balli sulla spiaggia e falò sotto le stelle, dall'altra un racconto intimo, sospeso, che parla di un legame difficile da spezzare nonostante tutto.

SANTA è stata scritta da Luca D'Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prosegue il percorso già iniziato dal duo con l'album Poesie Clandestine. Il legame di amicizia e collaborazione tra LDA e AKA 7EVEN, rafforzato dall'esperienza condivisa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano omonimo, si fa sentire in ogni nota e parola della loro musica.

L'album Poesie Clandestine, composto da dieci brani, nasce dalla forte connessione umana tra i due artisti: un percorso fatto di esperienze vissute insieme, scambio continuo di idee e sonorità radicate nella tradizione napoletana, ma capaci di aprirsi a influenze contemporanee. Il disco parla di amore e autenticità, riportando in superficie emozioni profonde attraverso uno stile moderno, leggero ma sincero.

LDA, classe 2003, ha iniziato a farsi conoscere nel 2017, fino a collezionare successi come il platino per Quello che fa male e la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Se poi domani. Nel 2026 il ritorno con AKA 7EVEN sul palco dell'Ariston, e l'uscita degli ultimi singoli Rosso lampone, Shalla e Attimo eterno che segnano una nuova fase R&B.

AKA 7EVEN, classe 2000, si conferma tra i protagonisti della scena urban-pop italiana, con oltre 300 milioni di stream. Dall'exploit ad Amici alle hit Mi manchi, Loca e Perfetta così fino ai singoli Non dimenticare e Notte fonda, ha conquistato numerosi riconoscimenti tra cui premi agli MTV EMAs e Nickelodeon Kids' Choice Awards.

Entrambi sono attualmente impegnati in tour in tutta Italia con il Primo e Ultimo Ballo - Summer Tour 2026, mentre il pubblico attende con entusiasmo la pubblicazione del loro primo album condiviso, Poesie Clandestine, prevista per il 6 marzo. SANTA rappresenta un nuovo capitolo per due giovani artisti dalla sensibilità spiccata, capaci di mescolare energia estiva e introspezione, per creare un sound originale e autentico.