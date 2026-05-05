Wax Heads: il videogioco che celebra la cultura dei negozi di dischi arriva su PC e console

Un nuovo titolo indie promette di riportare i riflettori sui negozi di dischi e sulla passione per la musica. Disponibile da oggi su Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch, Wax Heads è il videogioco creato da Patattie Games e pubblicato da Curve Games che rende omaggio a una delle istituzioni musicali per eccellenza: il record shop di quartiere.



Nel cuore di una cittadina del nord, Repeater Records è il negozio dove ogni cliente trova sempre il vinile perfetto. In Wax Heads il giocatore indossa i panni del nuovo impiegato, impegnato a consigliare i dischi giusti, interagire con clienti eccentrici e condividere momenti con i propri colleghi, in un viaggio dal forte sapore umano e comunitario.



La narrazione ruota attorno al potere sociale della musica, che qui diventa motore di legami, ricordi e scoperte personali. Come sottolineano gli sviluppatori, la trama mette in luce quanto canzoni e album possano connettere le persone e diventare il filo conduttore di emozioni condivise.



Tutta la colonna sonora vanta oltre 30 brani e 70 album originali appositamente realizzati per il gioco, spaziano dal pop al punk, passando per metal, rap e folk. Con una sceneggiatura curata, battute divertenti e un'estetica ispirata ai fumetti, Wax Heads propone puzzle, mini-giochi e persino pet virtuali, offrendo un'atmosfera accogliente e dal sapore alternativo.



L'avventura si distingue anche grazie a una grafica disegnata a mano con oltre 60 dischi e clienti diversi, puntando tutto sul coinvolgimento emotivo, sulla comunità e sull'energia degli outsider. Il risultato è un'esperienza unica per chi ama la musica e per chi vuole scoprire il mondo che ruota intorno alle vetrine colorate dei record shop.



Patattie Games nasce dalla creatività di Murray Somerwolff e Rothio Tome, due sviluppatori indie con un passato legato sia alla scena punk sia allo sviluppo di videogiochi di successo. Curve Games, la casa editrice londinese, garantisce qualità e attenzione al dettaglio, come già dimostrato in altri titoli di successo.



Wax Heads si candida fin da subito come punto di riferimento per tutti coloro che vogliono rivivere l'emozione di una canzone data in regalo, di una discussione accesa su un artista o del consiglio giusto ascoltato dietro al banco in negozio.