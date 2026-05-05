Federica Masolin ospite di Mamma Dilettante svela le sue sfide tra carriera e maternità

Federica Masolin racconta le emozioni e le difficoltà tra lavoro in tv e maternità nel podcast di Diletta Leotta, tra aneddoti, famiglia e sfide professionali.

Federica Masolin, volto della Champions League su Sky Sport e una delle giornaliste sportive più amate, è stata la protagonista della sesta puntata di Mamma Dilettante 5, il podcast e vodcast condotto da Diletta Leotta. In un dialogo sincero e familiare, le due giornaliste si sono confrontate sulle sfide della maternità, sugli equilibri tra lavoro e vita privata e sulle difficoltà incontrate da donne in ambienti lavorativi tradizionalmente maschili.

Uno dei momenti più toccanti riguarda il rapporto delle figlie con i rispettivi papà. Diletta Leotta: Christian è innamorato pazzo di Nina? Federica Masolin: Totalmente, totalmente. Le due raccontano sorridendo come, in casa, spesso i bambini creino dinamiche sorprendenti: DL: Hai già visto che c'è un amore che va oltre? Almeno Aria adesso fa quasi tre anni ed è la fidanzata di Loris! È incredibile, io a volte mi sento in più… quindi dico "Vabbè ragazzi, vi lascio soli!" FM: A me già capita.

Il racconto si fa più intimo quando Masolin ripercorre gli esordi delle sue esperienze televisive, segnati anche da episodi di nonnismo in redazione. Forse adesso che mi ci fai pensare, ricordo la prima volta che avevo speakerato un servizio, ero molto felice perché era la prima volta che andava in onda un servizio con la mia voce. Un Caporedattore, che mi aveva incrociato in un corridoio, ancora a Cologno Monzese, mi disse: "Federica, hai fatto tu il servizio sul volley? Ecco, pensavo l'avesse speakerato la compagna di banco di mio figlio". E poi aggiunse: "Fa la quarta elementare!". Ed era con tutti i Direttori… Io ci avevo messo anima e corpo, ci avevo messo impegno, l'avevo letto anche dieci volte probabilmente e non avevo una voce proprio matura, però detto così davanti a tutti… ecco lì sì, ho pianto e ho detto: "Basta non lo voglio più fare!"

Spazio anche alle scelte professionali e alle rinunce che la maternità spesso comporta. Masolin racconta senza rimpianti di aver lasciato la Formula 1, abbracciando un nuovo capitolo sia in carriera che nella vita privata: Quando mi chiedono se mi spiace aver lasciato la Formula 1, da una parte ovviamente sì, ma dall'altra non avrei potuto fare un figlio. Quindi sul piatto della bilancia ci sono queste due cose: ho girato il mondo e ho fatto un figlio, perfetto!

Importante anche il tema del rapporto tra donne nello stesso ambiente di lavoro. Masolin sottolinea di essere sempre stata lontana dalle dinamiche di rivalità e dalla cattiveria, preferendo filtrare le critiche e concentrarsi su ciò che è realmente costruttivo. Non mi piace la guerra e i discorsi come "Quella non sa fare una cosa" piuttosto che "Non è in grado di farne un'altra". Diletta Leotta osserva che purtroppo queste situazioni sono frequenti e domanda se Federica sia mai stata oggetto di gelosie femminili. Masolin riconosce le difficoltà soprattutto agli inizi: No, soprattutto all'inizio ti senti un po'… forse sbagliata. Pensi che potrebbe esserci anche un lato vero di quello che dicono, quindi fai autocritica. Ma piano piano impari. Credo che sia la via giusta, o almeno, filtrare molto le cose è stata la via giusta per me. Una piccola percentuale può essere anche vera, però poi quando vedi cattiveria e astio, allora lascia perdere.

Il confronto tra Diletta Leotta e Federica Masolin offre uno spaccato autentico sulla maternità vissuta da donne che hanno fatto carriera nello sport in TV, tra battute, confessioni sincere e la voglia di riscattare il proprio ruolo professionale senza perdere il sorriso o la tenacia.