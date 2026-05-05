Umarell lancia il 1000% Summer Tour dopo il successo sold out a Bologna

Dopo il sold out al Covo Club di Bologna, Umarell annuncia oggi le tappe del suo attesissimo 1000% Summer Tour, che partirà il 22 maggio dal MI AMI Festival di Milano. Il tour segna un nuovo capitolo per il musicista, produttore e provocatore bolognese, che presenterà dal vivo le anime contrapposte del suo quarto album 1000%, esplorando danze collettive e momenti intimi di vulnerabilità.



Le date del tour, organizzate e prodotte da DNA Concerti, vedranno Umarell protagonista in alcuni dei festival e club più celebri d'Italia: dopo la data già sold out del 1 maggio al Covo Club, seguiranno tappe a Milano (22 maggio), Siena (23 maggio), Verona (29 maggio), Fiorenzuola d'Arda (27 giugno), Padova (10 luglio), Vicenza (16 luglio), Stresa (30 luglio) e Udine (31 luglio). Info e biglietti sono disponibili online.



1000% è un progetto che racconta il momento in cui si diventa grandi senza essere pronti. È un lavoro di identità, autodifesa e cambiamento. È una cronaca vulnerabile di un ventenne che si ritrova sul filo tra ciò che era e ciò che sta diventando: tra il bambino che sognava e l'adulto che si sta costruendo per sopravvivere, si legge nella presentazione del disco.



L'album alterna momenti spogli e confessionali a esplosioni distorte e nervose, fondendo folk, cori comunitari, chitarre brillanti e ritmi elettronici. La tracklist comprende brani come Coccoline, Carro armato, Sassolini (con Dacota), il polemico Dissacrante e Sprecare un proprio talento come forma di protesta. Ogni pezzo rappresenta una differente reazione alla crescita: dalla costruzione di un'armatura, alla trasformazione del dolore in rito collettivo, fino alla difesa dell'innocenza.



L'identità visiva del disco è potente: la copertina ritrae Umarell con un vestito zebrato della madre e il volto avvolto in un alone nero, immagine che riflette la perdita di innocenza e le imperfezioni personali su cui ruota tutto il lavoro.



Umarell è il progetto di Martin Giovannella, lanciato nel 2023 con CANTIERE e divenuto in breve tempo un riferimento della scena indie elettronica italiana. Dopo BOLOGNA!, tributo alla città natale, e ROCK & ROLL, album dal taglio electroclash, Umarell ha ottenuto riscontro anche fuori dall'Italia e ha collaborato con artisti emergenti, consolidando la sua fama tra club, festival e pubblicazioni sulle più note riviste del settore.



Il 1000% Summer Tour sarà l'occasione per incontrare dal vivo l'energia e la vulnerabilità della nuova generazione musicale, attraverso le parole, la musica e le performance di uno degli artisti più intriganti della scena attuale.