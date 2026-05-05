Sayf pubblica SANTISSIMO: il primo album ufficiale tra collaborazioni e tour

Sayf lancia il suo primo album ufficiale SANTISSIMO, ricco di collaborazioni, edizioni limitate e un instore tour nazionale. Scopri date, tracce e curiosità.

Sayf ha pubblicato oggi SEX ON LA SANTA, intro e primo assaggio del suo atteso album d'esordio SANTISSIMO, in uscita venerdì 8 maggio per La Santa Srl/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali e in edizione fisica. Il disco sarà disponibile in CD, CD autografato, vinile nero e bordeaux autografati in tiratura limitata, oltre al vinile bianco in edizione speciale, con la particolarità di due bonus track esclusive sulle versioni fisiche già molto richieste: i vinili neri e bordeaux risultano già sold out in prevendita.

Originale e coinvolgente anche la presentazione sui social: attraverso un post carosello ideato insieme al giornalista sportivo Fabrizio Romano, Sayf ha svelato la line up delle collaborazioni come fosse la formazione di una squadra di calcio pronta a scendere in campo. Tra i nomi spiccano Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè. La tracklist completa è stata invece svelata con una grafica stile schedina sportiva, a sottolineare l'immaginario narrativo legato allo sport e alla sfida.

Ecco la tracklist ufficiale di SANTISSIMO: 1. SEX ON LA SANTA 2. RICORDI (feat. Geolier) 3. SALSA MAGHREB 4. NO BOUTIQUE 5. PERCHÈ PIANGO (feat. Kid Yugi) 6. BRATZ (feat. Nerissima Serpe) 7. SANTISSIMO 8. PARLAR D'AMORE (feat. Bresh) 9. PRINCESA 10. F.I.$. (feat. Tedua) 11. RAFFAELLO 12. NON C'È 13. COSA VUOI DA ME 14. BUONA DOMENICA 15. TU MI PIACI TANTO 16. MONEY (feat. Artie 5ive, Guè) 17. UNA CAN 18. RANDA BARAONDA

SANTISSIMO si conferma come il progetto più completo della carriera di Sayf, capace di racchiudere contaminazioni musicali e generazionali, sonorità che bilanciano barre rap e melodie pop, energia da live e racconto personale. Il nuovo album arriva accompagnato dal singolo BUONA DOMENICA, prodotto da Dibla e Jiz, che fonde il cantautorato genovese a sonorità latine per un mix vibrante ed emozionante. Il percorso di Sayf, iniziato sui palchi e proseguito attraverso le anticipazioni social e addirittura una sorpresa al Festival di Sanremo 2026, trova qui piena maturazione.

La copertina di SANTISSIMO, ideata da Gabriele Frisone e scattata da Alberto Ligi Barboni, riflette il mondo interiore dell'artista attraverso il contrasto simbolico tra la pantera (forza e istinto) e il corpo nudo immerso nell'acqua (purezza e spiritualità), con continui rimandi alla sua città natale, Santa Margherita Ligure, e ai temi identitari della sua produzione. Oltre all'artwork principale, sono disponibili due copertine autografate da collezione: edizione MOCH AMOUR ed edizione PERCHÉ PIANGO.

L'uscita di SANTISSIMO è accompagnata anche da un instore tour che permetterà a Sayf di incontrare i fan nelle principali città italiane: 8 maggio a Milano (Feltrinelli Galleria Vittorio Emanuele II), 9 maggio a Genova, 10 maggio a Bologna, 11 maggio a Roma, 12 maggio a Palermo, 13 maggio a Bari, 14 maggio a Napoli.

A questi appuntamenti si aggiunge il Santissimo Tour Estivo che vedrà Sayf protagonista sui principali palchi e festival italiani, con date già confermate a Bologna (Oltre Festival), Assisi (Assisi Summer Festival), Bari (Sottosopra Festival), Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria), Olbia (Red Valley Festival), Montesilvano (Marea Festival), Empoli (Beat Festival) e Trento (Trento Live Fest). La tournée proseguirà nei club in autunno, con tappe già sold out come l'Alcatraz di Milano.

Sayf, classe 1999, artista italo-tunisino e protagonista di una rapida ascesa, ha conquistato il pubblico grazie al suo racconto delle radici e delle sfide tra due culture e per un talento capace di unire rap, melodie e influenze di mondi diversi. Recentemente ha ottenuto la seconda posizione al Festival di Sanremo 2026 con TU MI PIACI TANTO, certificato oro e primo nella EarOne Airplay e stabile nella Top50 di Spotify con oltre 28 milioni di stream.

Scelto da VEVO per il programma DSCVR Artists to Watch 2026 come unico artista italiano selezionato e inserito da Spotify Italia nel prestigioso programma RADAR 2025, Sayf è oggi tra i nomi più interessanti della nuova scena musicale nazionale. T