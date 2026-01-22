BOTTEGAFUORISERIE illumina Parigi: Alfa Romeo e Maserati insieme a Ultimate Supercar Garage

Parigi si prepara a vivere un’esperienza automobilistica senza precedenti. In occasione della 50ª edizione di Rétromobile, dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026, debutta Ultimate Supercar Garage, il nuovo evento dedicato alle supercar moderne, ospitato presso la hall 4 del Paris Expo Porte de Versailles. Al centro della scena brillerà il progetto BOTTEGAFUORISERIE, la sinergia creativa che unisce l’eccellenza di Alfa Romeo e Maserati, due simboli assoluti del Made in Italy capaci di fondere tradizione, design e innovazione.

Dopo la sua presentazione ufficiale lo scorso novembre, BOTTEGAFUORISERIE fa il suo debutto pubblico proprio nella capitale francese, offrendo un palcoscenico che celebra la personalizzazione, l’artigianalità e la visione comune dei due brand. L’esposizione parigina si presenta come un vero e proprio manifesto di stile e tecnica, con quattro vetture che incarnano le anime del progetto: il mondo delle few-off di Bottega, la personalizzazione di Fuoriserie, la Storia come visione fondata su un Heritage straordinario e “Corse”, know-how racing votato all’innovazione.

Quattro modelli rappresentano l’essenza di questo universo esclusivo. In primo piano, l’Alfa Romeo Nuova 33 Stradale, un capolavoro che segna il ritorno di un’icona ispirata alla leggendaria sportiva degli anni Sessanta e alla Tipo 33 da competizione. Accanto, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, frutto della collaborazione con il team Luna Rossa, nata per celebrare la sfida italiana nella 38ª America’s Cup.

Il contributo del Tridente è altrettanto spettacolare: la Maserati MCXtrema, una delle 62 unità costruite della “belva” da pista dedicata agli appassionati più esigenti, e la nuova Maserati GT2 Stradale, la versione omologata per l’uso stradale che porta le prestazioni racing su un livello assoluto.

Al centro dello stand, in uno spazio concepito come un salotto esclusivo, le quattro vetture sono unite da un concept che racconta il cuore pulsante di BOTTEGAFUORISERIE: un equilibrio tra sartorialità, tecnologia e emozione. Il percorso espositivo invita a scoprire un linguaggio comune fatto di ricerca estetica, performance estreme e passione per il dettaglio, trasformando ogni automobile in un’opera d’arte in movimento.

Il debutto a Parigi rappresenta per i due marchi italiani molto più di una semplice partecipazione a un salone: è la celebrazione di una filosofia condivisa, quella in cui lusso e personalizzazione diventano strumenti di espressione e creatività. BOTTEGAFUORISERIE guarda al futuro preservando le proprie radici e ridefinisce il concetto di personalizzazione come gesto creativo assoluto.

In un contesto come quello di Ultimate Supercar Garage, dove passato e futuro dell’automobilismo d’eccellenza si incontrano, Alfa Romeo e Maserati riaffermano il ruolo dell’Italia come punto di riferimento per l’innovazione e lo stile. Quando visione e artigianalità si fondono, nascono icone destinate a lasciare il segno.