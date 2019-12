Brunori SAS – Parla con Dario: Dal 10 gennaio 14 incontri in tutta Italia con l’artista

Parla con Dario è il titolo scelto per il nuovo format di incontri, organizzato da Island Records in collaborazione con Feltrinelli e Picicca, che attraverseranno l’Italia a partire dal 10 gennaio, in occasione dell’uscita del nuovo disco di Brunori Sas, dal titolo Cip!.

Non il consueto appuntamento nei grandi spazi commerciali che solitamente accompagna l’inizio di un nuovo progetto discografico, ma delle occasioni di incontro intime, dirette e senza filtri, in cui Dario ritroverà il suo pubblico conversando liberamente e senza un canovaccio preciso sul nuovo lavoro, ma anche su una serie di suggestioni, temi che scaturiranno al momento.

Un’esigenza, quella del dialogo diretto, della vicinanza con la propria comunità di ascoltatori, che è in perfetta sintonia con alcune delle tematiche più importanti tracciate dal nuovo disco, prima fra tutte l’importanza di rimettere l’uomo al centro della narrazione contemporanea.

Ecco dunque che la voglia di vedersi, confrontarsi, discutere, senza un motivo specifico se non il piacere di ascoltarsi reciprocamente, di creare e consolidare nuove forme di aggregazione, una rinnovata umanità, diventa motore imprescindibile per l’inizio del viaggio che faranno queste nuove canzoni.

I luoghi che ospiteranno gli incontri saranno aule universitarie, club, circoli, spazi pensati per la cultura e per la musica e toccheranno quasi tutta la penisola. Un momento di condivisione e improvvisazione, di domande e risposte, di dialogo, di sano piacere nel conversare senza alcuna trama definita, ma con il gusto di ritrovarsi in uno stesso luogo, con la consapevolezza di costruire un momento unico che siamo certi condenserà leggerezza, profondità e una buona dose di ironia.

Il meccanismo per fare una domanda a Brunori è molto semplice: si potranno fare domande durante l’incontro stesso, di persona o tramite un foglietto da inserire in una apposita urna da cui l’artista potrà estrarre la domanda, oppure ancora attraverso le storie di Instagram nei giorni che precedono l’incontro.

Per ottenere l’accesso prioritario all’evento bisognerà essere in possesso di un braccialetto che Feltrinelli consegnerà al momento dell’acquisto dell’album. L’acquisto può essere effettuato sia nei negozi della catena che in loco, fino ad esaurimento posti. Nel caso in cui ci fosse ancora disponibilità di posti, potrà accedere all’evento anche chi ha acquistato l’album da altri rivenditori.

Parla con Dario – gli appuntamenti

Venerdi 10 gennaio 2020 – Milano @ Casa degli Artisti ore 11.00 – ore 17.00 – ore 20.00

Sabato 11 gennaio 2020 – Napoli @ Domus Ars ore 17.00

Domenica 12 gennaio 2020 – Torino @ Caffè Muller ore 19.00

Lunedi 13 gennaio 2020 – Bologna @ Scuderie Future Urban CooLab ore 18.30

Martedi 14 gennaio 2020 – Firenze @ Manifattura Tabacchi ore 18.30

Mercoledi 15 gennaio 2020 – Roma @ Monk ore 18.30

Giovedi 16 gennaio 2020 – Bari @ Feltrinelli ore 18.30

Venerdi 17 gennaio 2020 – Lecce @ Officine Cantelmo ore 18.30

Sabato 18 gennaio 2020 – Catania @ Feltrinelli ore 18.30

Domenica 19 gennaio 2020 – Palermo @ I Candelai ore 18.30

Lunedi 20 gennaio 2020 – Verona @ Conservatorio ore 18.00

Martedi 21 gennaio 2020 – Padova @ Caffè Pedrocchi ore 18.30

Giovedi 23 gennaio 2020 – Genova @ Feltrinelli ore 18.30

Martedi 28 gennaio 2020 – Cosenza @ TAU Università della Calabria ore 18.00

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0