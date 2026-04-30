Brutalismus 3000 annunciano il nuovo album HARMONY: collaborazioni stellari e suoni globali

Brutalismus 3000 pubblicano il nuovo album HARMONY il 26 giugno, con collaborazioni di Anya Taylor-Joy, Underworld e Boys Noize. Scopri dettagli e tracklist.

Brutalismus 3000 tornano sulle scene con un atteso nuovo album intitolato HARMONY, disponibile dal 26 giugno. Il duo berlinese, formato dal produttore Theo Zeitner e dalla cantante Victoria Vassiliki Daldas, promette un viaggio musicale avvincente attraverso continenti e stili, già anticipato dal singolo I Bring My Gun To The Function accompagnato da un videoclip firmato Mau Morgo, noto per le sue collaborazioni con artisti come Rosalía, FKA twigs e Madonna.

L'album HARMONY vede la produzione di Theo Zeitner con il contributo di due nomi di spicco: Boys Noize e Dylan Brady dei 100 gecs. Il progetto si arricchisce inoltre di collaborazioni d'eccezione come Anya Taylor-Joy e Underworld, che aggiungono ulteriore fascino e originalità al lavoro. In tredici tracce, Brutalismus 3000 mescolano dubstep, trap, punk, nu-metal e techno, presentando così alcune delle loro produzioni più mature e ispirate.

La scelta del titolo, inizialmente pensata in modo ironico per un disco così vario e caotico, ha assunto nel tempo un significato più profondo per i due artisti. Hanno trovato l'armonia nel titolo del disco, racconta Theo Zeitner, sottolineando come la varietà stilistica, linguistica e geografica si sia infine fusa in un insieme coeso.

La tracklist di HARMONY comprende titoli come Morning Is For The Happy con Anya Taylor-Joy e Friends At The Pigshed in collaborazione con Underworld. Non mancano pezzi dal forte impatto come No Friends In The Company, Mother Bug, Gore Louvre e Leonard Cohen, a testimonianza della ricchezza sonora del progetto.

Brutalismus 3000 continuano a distinguersi per una miscela unica di gabber, hardstyle, punk e new wave. Le voci di Daldas, che canta in slovacco, inglese e tedesco, rendono ogni esibizione ancora più multiforme e immediatamente riconoscibile grazie al contrasto tra le basi elettroniche veloci di Zeitner e la sua interpretazione vocale espressiva.

L'uscita di HARMONY segue il progetto GOODBYE SALÓ THE REMIXES e il fortunato album d'esordio ULTRAKUNST. Con milioni di stream e un calendario fitto di live, il duo si è imposto a livello internazionale, dall'iconico Berghain di Berlino fino a Coachella e Boiler Room, le cui esibizioni hanno superato ampiamente i 15 milioni di visualizzazioni. Recentemente, Brutalismus 3000 hanno affiancato FKA twigs nel tour nordamericano, consolidando la loro reputazione anche in America Latina grazie a performance acclamate a Lollapalooza e all'Ultra Music Festival.

Con HARMONY, Brutalismus 3000 offrono un punto d'incontro tra culture musicali e linguaggi, segnando una nuova tappa in una carriera già ricca di sperimentazione e riconoscimenti internazionali.