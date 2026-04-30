Sky e Warner Bros. Discovery: nuovo accordo, dieci canali e grandi film in arrivo

Sky e Warner Bros. Discovery annunciano un nuovo accordo che rafforza la loro collaborazione, riportando su Sky dieci canali TV del gruppo WBD e l'app discovery+. Dal 30 aprile, i canali NOVE, Discovery, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, Discovery Turbo, K2 e Frisbee sono di nuovo disponibili per tutti gli abbonati Sky sui decoder Sky Q, My Sky, Sky Stream e Sky Glass, insieme a Cartoon Network, Boomerang e CNN International.



L'offerta cinema di Sky e NOW si amplia ulteriormente grazie a una vasta selezione di film Warner Bros., che include sia blockbuster recenti che grandi cult. Sono previste alcune anteprime esclusive, tra cui Primavera con Tecla Insolia candidata ai David di Donatello, Idoli con Claudio Santamaria, oltre a titoli di rilievo come Una battaglia dopo l'altra, vincitore agli Oscar, il nuovo Superman dell'universo DC, Weapons e Cime tempestose. Questi film saranno disponibili su Sky Cinema e NOW a partire dal 2027.



L'accordo consente anche l'ingresso nel catalogo Sky di una ricca library Warner Bros., con successi come Barbie, Dune, Elvis, classici come Via col vento, Blade Runner, Arancia Meccanica, Shining di Stanley Kubrick, la trilogia de Il cavaliere oscuro e Inception di Christopher Nolan, fino a cult romantici e film per tutta la famiglia come Troy e L'ultimo samurai.



Dal 14 maggio, inoltre, l'app discovery+ ritorna per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati, vecchi e nuovi, potranno accedere direttamente dall'interfaccia Sky ai contenuti discovery+ Originals e agli eventi sportivi di Eurosport, inclusi Roland Garros, Giro d'Italia, Tour de France, La Vuelta, sport invernali, motorsport come Le Mans e Formula E, e il golf del PGA Tour.



Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha sottolineato: Siamo molto soddisfatti del nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, che rinnova una collaborazione di lunga data tra i due gruppi. Questa nuova partnership contribuisce a rendere ancora più completa la nostra offerta, anche grazie al ritorno su Sky dei canali del gruppo WBD e dell'app discovery+. Gli abbonati potranno così continuare a godersi un'ampia selezione di film Warner Bros. e accedere in modo semplice e diretto a un'ampia gamma di contenuti di alta qualità molto apprezzati dal nostro pubblico.



Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha dichiarato: Siamo lieti che il rinnovo di questa importante partnership renda disponibile agli abbonati Sky i canali lineari d'intrattenimento del gruppo Warner Bros. Discovery, una selezione dello straordinario catalogo di cinema di Warner Bros, oltre alla possibilità di abbonarsi a discovery+. Tutti contenuti che costituiscono un asset pregiato sul mercato e rappresentano da sempre un'offerta molto apprezzata.



Questo nuovo accordo promette di rafforzare l'offerta Sky, offrendo agli abbonati accesso diretto e semplice a una vasta scelta di contenuti di qualità, tra cinema, serie e sport internazionale.