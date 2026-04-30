Ex Base NATO di Napoli: rinascita culturale con la grande festa Nostalgia 90

L'Ex Base NATO di Napoli inaugura la nuova stagione con l'evento gratuito Nostalgia 90 e grandi concerti, diventando polo musicale e culturale nel Sud Italia.

L'ex Base NATO di Napoli apre le porte a un nuovo capitolo di rigenerazione urbana trasformandosi da ex struttura militare a cuore pulsante della scena musicale e culturale del Sud Italia. Questa straordinaria location, situata a Bagnoli, offre ora uno spazio dedicato a grandi produzioni internazionali e a esperienze immersive per tutti gli appassionati di musica e cultura contemporanea.

Domani, la grande inaugurazione vedrà protagonista Nostalgia 90, lo spettacolo anni '90 più famoso d'Italia, pronto a far rivivere al pubblico i miti di un decennio che ha segnato intere generazioni. Dalle ore 12.00 alle 24.00 la musica sarà al centro di una lunga giornata di festa nel complesso di via della Liberazione, con ingresso gratuito e un palco imponente di 64 metri. Il momento più atteso sarà dalle 21.00, quando prenderà vita uno show unico capace di attrarre fan da tutta Italia ed Europa.

L'evento sarà arricchito da mercatini vintage, spazi food & drink e aree dedicate ai giochi e videogiochi anni '90, per un viaggio autentico tra le icone di quel decennio: dalle hit dance e pop alle prime compilation su cassetta, dalle serate tra amici senza social ai videogames che hanno fatto storia. Un'epoca fatta di libertà e spensieratezza, che oggi torna a far battere il cuore con la stessa intensità.

L'inaugurazione segna anche il via a una stagione di grandi appuntamenti che animeranno l'Ex Base NATO. Tra i primi eventi in calendario, i concerti del Alien Sound Festival con star internazionali come Ozuna (4 luglio), Anuel AA e Myke Towers (5 luglio), seguiti dalle esibizioni di Romeo Santos e Prince Royce (9 luglio), Salmo (10 luglio) e Mannarino (11 luglio). Sono previsti inoltre numerosi eventi dedicati alla musica elettronica e altri format innovativi, consolidando il ruolo della location come nuovo punto di riferimento per i grandi eventi live nel Meridione.

La trasformazione della ex Base NATO è frutto dell'impegno di Lurova Production, con la direzione artistica di Vanni Migliaccio, già noto per aver portato in Europa artisti di calibro internazionale come Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Anuel AA e Bad Bunny. Lurova, forte di una solida esperienza nel settore musicale, gestirà il complesso dal 2025 al 2028 accrescendone la vocazione a hub per la musica dal vivo e la cultura urbana, grazie a spazi modulari e scenografie industriali suggestive capaci di ospitare oltre 20.000 persone.

Costruita negli anni '50 come base strategica durante la Guerra Fredda, la struttura è oggi un simbolo di rinascita dove storia, innovazione e creatività si fondono. Negli ultimi anni ha già ospitato festival, concerti e grandi eventi, diventando laboratorio di sperimentazione artistica e punto di aggregazione sociale.

L'Ex Base NATO si conferma ancora una volta palcoscenico d'eccezione per eventi di grande rilievo, rafforzando il ruolo di Napoli e dell'intero Sud Italia all'interno del circuito nazionale e internazionale dei grandi appuntamenti musicali e culturali.