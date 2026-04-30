Il Diavolo Veste Prada 2: la colonna sonora con Lady Gaga e superstar globali

La colonna sonora di Il Diavolo veste Prada 2 sarà disponibile in digitale dal 1° maggio in tutto il mondo, accompagnando l'attesa uscita del film nelle sale italiane.

Il progetto musicale vanta brani inediti dell'iconica Lady Gaga, vincitrice di 16 Grammy, che arricchisce l'album con tre canzoni attesissime: Shape of a Woman, Glamorous Life e il singolo di successo Runway, realizzato in collaborazione con Doechii. Runway, già tra i brani più trasmessi dalle radio in Italia, si distingue per il suo videoclip innovativo, diretto da Parris Goebel, dove Lady Gaga e Doechii sfilano con look all'avanguardia in un ambiente surreale illuminato da luci stroboscopiche.

La soundtrack offre inoltre pezzi inediti di Sienna Spiro e Izzy Escobar e propone un mix esplosivo di superstar internazionali, tra cui Dua Lipa (End of an Era), Miley Cyrus (Walk of Fame, in collaborazione con Brittany Howard), SZA (Saturn), Raye (Worth It), Laufey (Mr. Eclectic), Olivia Dean (Nice to Each Other), Ledisi, The Marias e molti altri. Il risultato è una raccolta musicale che unisce glamour, innovazione e la grinta delle passerelle.

A vent'anni dall'esordio del primo film, Il Diavolo veste Prada 2 riporta sullo schermo le star Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci nei ruoli amatissimi di Miranda, Andy, Emily e Nigel. Il sequel firmato dal regista David Frankel e dalla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna vede anche new entry nel cast come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tornano anche Tracie Thoms e Tibor Feldman nei panni di Lily e Irv.

A venti anni dall'uscita del film originale, Il diavolo veste Prada 2 ci trasporta in una nuova Era fatta di moda, ambizione e mutamenti di potere, dove le vecchie rivalità riaffiorano e le passerelle sono più agguerrite che mai.

Tracklist della colonna sonora: 1. Shape of a Woman - Lady Gaga 2. Runway - Lady Gaga & Doechii 3. Glamorous Life - Lady Gaga 4. Material Lover - Sienna Spiro 5. End of an Era - Dua Lipa 6. Walk of Fame (Edit) - Miley Cyrus & Brittany Howard 7. Mr. Eclectic - Laufey 8. Nice to Each Other - Olivia Dean 9. Saturn - SZA 10. Worth It - Raye 11. Daydreaming - Ledisi 12. Evergreen Avenue - Izzy Escobar 13. No One Noticed - The Marias

La nuova colonna sonora promette di diventare la playlist di riferimento per gli amanti della moda e della musica pop internazionale, segnando un nuovo capitolo iconico nell'universo de Il Diavolo veste Prada.