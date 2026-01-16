Connect with us

Spettacolo

BTS annunciano il nuovo album “ARIRANG” e un tour mondiale negli stadi

Published

I BTS tornano sotto i riflettori con un annuncio che farà felici milioni di fan in tutto il mondo. Dopo quasi quattro anni di attesa, la band sudcoreana simbolo del K-pop ha rivelato il titolo del loro nuovo progetto discografico: “ARIRANG”, in uscita il 20 marzo 2026 a livello globale in formato digitale e fisico.

L’album rappresenta il primo lavoro del gruppo dopo una pausa di 3 anni e 9 mesi e segna così un nuovo capitolo nella loro già straordinaria carriera. Secondo quanto annunciato, tutti i membri dei BTS – RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook – hanno partecipato attivamente alla creazione e alla scrittura dei brani, rendendo il progetto un racconto autentico del loro percorso personale e collettivo. “ARIRANG” includerà 14 tracce che, con onestà emotiva, intendono condividere storie e riflessioni con gli ARMY, la fanbase globale che li supporta fin dagli esordi.

Il titolo del disco è ispirato a una celebre canzone folk coreana, considerata un simbolo di identità e memoria culturale, esistente in circa 3.600 varianti e 60 versioni. “Arirang, arirang, arariyo” recita il ritornello comune, che esprime un sentimento di nostalgia e speranza. Riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, “Arirang” è un canto che attraversa secoli di storia coreana e che oggi i BTS reinterpretano come metafora del legame tra tradizione e modernità, tra radici e futuro musicale.

Ma le novità non finiscono qui: insieme all’annuncio dell’album, la band ha anche rivelato il ritorno sul palco con un tour mondiale negli stadi. La nuova serie di concerti partirà il 9 aprile 2026 dal Goyang Stadium in Corea del Sud e farà tappa in Giappone, Stati Uniti, Europa, America del Sud, Australia e altri Paesi. I fan di tutto il mondo sono pronti a celebrare un ritorno che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

Icone indiscusse del XXI secolo, i BTS continuano a riscrivere le regole del pop globale. Con oltre 12 Billboard Music Awards, 9 MTV Video Music Awards e diverse nomination ai Grammy, il gruppo ha ridefinito il ruolo dell’artista nella cultura contemporanea, combinando musica, messaggi sociali e una comunicazione diretta con il pubblico.

Attraverso album, campagne e discorsi come “LOVE MYSELF” e “Speak Yourself” alle Nazioni Unite, i BTS hanno costruito un linguaggio universale di empatia e speranza, diventando ambasciatori di una generazione che trova nella loro musica una forma di espressione e conforto.

Con “ARIRANG”, i BTS sembrano voler tornare alle origini, ma con uno sguardo più maturo e consapevole. La combinazione tra il valore simbolico del titolo e l’attesa per il tour mondiale fa intuire un progetto che andrà ben oltre la semplice uscita discografica. Ancora una volta, i BTS sono pronti a trasformare il ritorno sulle scene in un evento globale, capace di unire milioni di voci in una sola melodia.

