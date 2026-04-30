Hyundai rivoluziona l'infotainment: debutta Pleos Connect con AI Gleo

Hyundai Motor Group ha presentato Pleos Connect, il suo sistema di infotainment di nuova generazione progettato per ridefinire l'esperienza a bordo delle proprie vetture. Pleos Connect sarà lanciato a maggio sulla nuova Hyundai Grandeur in Corea, seguito da un'espansione globale che vedrà IONIQ 3 come primo modello europeo equipaggiato con la tecnologia. Entro il 2030, il gruppo prevede di implementare il sistema su circa 20 milioni di veicoli Hyundai, Kia e Genesis.



Il cuore dell'innovazione è Gleo AI, un assistente vocale basato su un modello linguistico avanzato che dà la possibilità di controllare le funzioni del veicolo, ricevere assistenza alla navigazione e cercare informazioni tramite voce. Gleo AI è un agente di intelligenza artificiale intelligente che si impegna in una conversazione naturale, come se si parlasse al passeggero di fianco, comprendendo le intenzioni dell'utente e formulando giudizi olistici e consapevoli del contesto. In futuro, Gleo AI continuerà a evolversi con servizi personalizzati più avanzati, contribuendo a offrire ai clienti un'esperienza di mobilità più piacevole e comoda.



Il sistema si distingue per l'interfaccia intuitiva, composta da un grande schermo centrale diviso in tre sezioni principali - informazioni di guida, app multimediali e scorciatoie rapide - e da un display sottile davanti al conducente che mostra dati essenziali come velocità e consumo. La presenza di pulsanti fisici su volante e plancia, accanto ai comandi touch, garantisce un controllo rapido e sicuro anche in movimento.



La navigazione è stata completamente rinnovata grazie a nuove funzioni data-driven che analizzano i big data degli utenti per offrire menu più semplici, grafica intuitiva e informazioni sempre aggiornate sul traffico tramite mappe online. Il layout modulare permette di personalizzare la schermata, mentre floating cards rendono ancora più immediata la lettura del percorso e dell'orario di arrivo previsto.



Gleo AI, oltre ai comandi base, riconosce il contesto della conversazione e della posizione in auto, permettendo di eseguire azioni precise come attivare i sedili riscaldati o modificare le impostazioni climatiche tramite semplici comandi vocali. È prevista un'evoluzione continua di questa tecnologia anche dopo il debutto commerciale.



Arriva anche App Market, la piattaforma aperta per servizi di terze parti. Nella versione iniziale sono già integrati partner come NAVER per le mappe, YouTube, Spotify ed Essential, offrendo agli utenti contenuti e servizi direttamente dal sistema di bordo senza dipendere dallo smartphone. La piattaforma Pleos Playground invita inoltre gli sviluppatori a proporre nuove applicazioni per l'ecosistema.



Pleos Connect è un sistema di infotainment di nuova generazione che offre un'esperienza di mobilità evoluta, combinando una piattaforma mobile con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Grazie a Gleo AI e a un app market aperto, gli utenti potranno esplorare appieno il potenziale della mobilità del futuro.



Con Pleos Connect, Hyundai Motor Group compie il primo passo concreto verso una nuova architettura software-defined vehicle (SDV), aprendo le porte a un'esperienza di bordo sempre aggiornata e proiettata verso la mobilità intelligente del futuro.