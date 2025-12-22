BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

BYD, il principale costruttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha raggiunto un traguardo simbolico nella propria storia industriale: la produzione del 15 milionesimo veicolo a nuova energia (NEV). Un risultato che consolida ulteriormente la posizione dell’azienda come protagonista globale nella mobilità sostenibile e che conferma la sua crescita nel mercato dell’elettrificazione.

I veicoli a nuova energia, come spiega la stessa società, comprendono sia i modelli 100% elettrici (BEV) sia quelli elettrificati dotati dell’innovativa tecnologia Super Hybrid con sistema DM, una soluzione che mira a coniugare prestazioni elevate, efficienza e riduzione dei consumi. Questo approccio tecnologico risponde a una strategia ben definita: rendere la transizione verso la mobilità sostenibile accessibile a un numero sempre maggiore di consumatori, offrendo soluzioni concrete e performanti.

L’azienda sottolinea come il proprio obiettivo globale sia fortemente orientato a contribuire in modo tangibile alla tutela del pianeta. Introdurre il maggior numero possibile di consumatori ai vantaggi in termini di prestazioni, efficienza e costi di gestione di queste motorizzazioni rappresenta un elemento centrale dell’obiettivo globale di BYD: contribuire a ridurre la temperatura del pianeta di un grado.

Un impegno che va oltre la produzione: la filosofia industriale e tecnologica di BYD si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità ambientale, con l’obiettivo di accelerare il passaggio globale verso un modello di mobilità a basse o nulle emissioni. Il traguardo dei 15 milioni di NEV prodotti non rappresenta solo una cifra simbolica, ma una tappa significativa in un percorso che mira a ridefinire il futuro dell’ automotive su scala mondiale.

Con una gamma sempre più diversificata e tecnologie in costante evoluzione, BYD conferma quindi il proprio ruolo da protagonista nella transizione energetica, sostenendo un modello di crescita industriale che unisce innovazione, efficienza e attenzione all’ambiente. In un settore in rapida trasformazione, la casa automobilistica cinese continua a posizionarsi come punto di riferimento per l’evoluzione verso una mobilità realmente sostenibile e accessibile a tutti.