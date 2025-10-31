Caparezza Lancia “Orbit Orbit”: nuovo album e Comic Book in collaborazione con Bonelli

Caparezza è tornato e questa volta con un progetto che mescola musica e fumetto. Il suo nuovo album, intitolato “Orbit Orbit”, è stato rilasciato oggi, venerdì 31 ottobre, sotto l’etichetta BMG. Ma non è tutto, l’album è accompagnato da un omonimo comic book creato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, un gigante del mondo dei fumetti.

Dopo la presentazione esclusiva al Lucca Comics & Games, Caparezza è pronto a intraprendere un tour promozionale in tutta Italia. A partire dal 2 novembre, il cantautore pugliese incontrerà i fan da nord a sud per presentare il suo innovativo progetto.

Ma la vera sorpresa per i fan arriva la prossima estate, quando Caparezza tornerà live con un tour che promette spettacolo e sold out. Da giugno a settembre 2026, l’artista si esibirà in oltre 20 date su alcuni dei palchi più importanti d’Italia. Il tour, prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti, partirà il 26 giugno dal prestigioso Rock in Roma e culminerà il 5 settembre alla Reggia di Caserta.

Nel frattempo, i contenuti digitali non mancano. Sono disponibili online clip esclusive per il web e i social media, foto ufficiali del fotografo Alberto D’Andrea, la cover del disco-fumetto, tavole del fumetto stesso e le grafiche live del tour 2026.

Caparezza ha dichiarato in una delle clip promozionali: “La musica è un viaggio e ‘Orbit Orbit’ è il mio nuovo percorso artistico, un universo sonoro e visivo che voglio condividere con tutti voi.”

In attesa dei concerti dal vivo, i fan possono immergersi completamente nell’esperienza “Orbit Orbit” ascoltando l’album e sfogliando il comic book, un modo unico per unire la passione per la musica e quella per il fumetto. Con questo progetto, Caparezza continua a stupire e a innovare, mantenendo la sua posizione di pilastro creativo nel panorama musicale italiano.