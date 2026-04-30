Pokémon GCC: arriva l'espansione Megaevoluzione - Buio Pesto con i Mega Pokémon

Espansione Megaevoluzione - Buio Pesto per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon sarà disponibile dal 17 luglio 2026, con Mega Darkrai-ex e Mega Zeraora-ex.

Megaevoluzione - Buio Pesto è la nuova, attesissima espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) che sarà distribuita a livello mondiale dal 17 luglio 2026. Questa espansione accoglie i Pokémon Megaevoluzione protagonisti dei contenuti scaricabili Megadimensione del videogioco Leggende Pokémon: Z-A, portando nuove strategie e sfide nel popolare universo di carte.

Tra le principali novità, brilla la carta di Mega Darkrai-ex, che fa il suo ingresso maestoso tra le ombre, e Mega Zeraora-ex, pronto a sorprendere gli sfidanti con i suoi potenti attacchi elettrici. L'espansione vede anche l'arrivo di Mega Chandelure-ex e Mega Excadrill-ex, introducendo strategie dinamiche e battaglie ricche di azione per gli Allenatori più esperti e per i nuovi giocatori.

Sono ben sei i Pokémon-ex Megaevoluzione inclusi, accompagnati da quattro Pokémon-ex, 11 carte rare illustrazione di Pokémon, 18 Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara e sei Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale. Gli Allenatori avranno così nuove opportunità di costruire mazzi competitivi e collezionare carte sempre più prestigiose.

Le carte dell'espansione Megaevoluzione - Buio Pesto verranno distribuite in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e diverse collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

I giocatori più impazienti potranno provare l'espansione in anteprima partecipando ai tornei prerelease organizzati attraverso il programma Play! Pokémon a partire dal 4 luglio 2026 in negozi selezionati: un'occasione unica per testare subito le nuove dinamiche e le strategie introdotte dai Mega Pokémon.

In vista dell'uscita ufficiale della versione da tavolo, dal 16 luglio 2026 sarà disponibile la versione digitale sull'app GCC Pokémon Live per iOS, Android, macOS e Windows. Gli Allenatori potranno collezionare e utilizzare subito le nuove carte Megaevoluzione, ricevendo bonus di gioco esclusivi accedendo alla piattaforma.

Megaevoluzione - Buio Pesto si preannuncia come una delle espansioni più intriganti e ricche di sorprese nella storia del GCC Pokémon, promettendo duelli indimenticabili tra vecchi e nuovi appassionati.