Google introduce le Fonti Preferite: più controllo sulle notizie anche in Italia

Google lancia in Italia la funzione Fonti Preferite, consentendo agli utenti di scegliere testate e siti da vedere più spesso tra le Notizie principali.

Google annuncia il lancio globale della funzionalità Fonti Preferite, ora disponibile anche per gli utenti italiani. La nuova opzione offre la possibilità di avere un controllo maggiore sulle notizie che appaiono tra i risultati di Ricerca Google, permettendo di selezionare le testate giornalistiche e i siti che si vogliono visualizzare più frequentemente tra le Notizie principali.

Con Fonti Preferite, chi utilizza Google può personalizzare la propria esperienza nella scoperta delle news, decidendo quali fonti seguire con maggiore attenzione. Una volta selezionate le proprie fonti di interesse, Google propone articoli provenienti da queste realtà in due sezioni inedite: Dalle tue fonti e Notizie principali, ogni volta che saranno disponibili contenuti nuovi e pertinenti.

Questa novità promette agli utenti una lettura delle notizie più mirata e coerente con le proprie preferenze informative, riducendo la dispersione tra contenuti meno rilevanti. La gestione delle fonti preferite permette, infatti, di valorizzare la voce di quei giornali o siti che si ritengono più affidabili o più in linea con i propri interessi.

Per gli editori, la funzionalità rappresenta inoltre un'opportunità: possono suggerire ai propri lettori come inserirli tra le fonti principali, facilitando così la fidelizzazione del pubblico. L'introduzione di Fonti Preferite segna un ulteriore passo verso una maggiore personalizzazione della fruizione delle notizie su Google, offrendo agli utenti italiani un'esperienza più ricca e su misura.