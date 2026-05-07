Cape Fear: il thriller psicologico horror con Amy Adams e Javier Bardem arriva su Apple TV

Cape Fear debutta su Apple TV il 5 giugno con Amy Adams, Javier Bardem e Patrick Wilson. Un thriller psicologico tra vendetta e suspense.

Il terrore è pronto a tornare con Cape Fear, il nuovo attesissimo thriller psicologico horror che vedrà protagonisti Amy Adams, Javier Bardem e Patrick Wilson. La serie farà il suo debutto su Apple TV il 5 giugno, rilasciando i primi due episodi di una stagione composta da dieci appuntamenti totali. I successivi episodi saranno disponibili ogni venerdì fino al 31 luglio.

Ideata, diretta e prodotta da Nick Antosca, la serie gode anche della produzione esecutiva dei premi Oscar Martin Scorsese e Steven Spielberg, che già avevano unito le forze nell'acclamato remake del 1991. Una tempesta si abbatte sugli avvocati felicemente sposati Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson) quando Max Cady (Javier Bardem), il famigerato assassino che loro stessi hanno contribuito a far condannare e incarcerare, viene rilasciato dal carcere ed è assetato di vendetta.

Il cast principale è arricchito dalla presenza di Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles e CCH Pounder. La storia si ispira sia al romanzo The Executioners, sia al celebre film omonimo del 1962 che vedeva Gregory Peck come protagonista e Universal Pictures come casa di produzione, oltre che al celebrato remake diretto da Scorsese nel 1991.

Prodotta da UCP (Universal Studio Group) insieme ad Amblin Television, la serie vede Nick Antosca ricoprire il ruolo di showrunner e produttore grazie alla collaborazione di Alex Hedlund per Eat The Cat e Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin, sotto l'occhio vigile di Spielberg. Il regista candidato all'Oscar Morten Tyldum firma il pilot e prende parte alla produzione esecutiva.

Cape Fear è stato sviluppato nell'ambito dell'accordo esclusivo di Antosca con UCP, attivo dal 2017, e si propone di riportare sul piccolo schermo l'angoscia e la tensione già respirate nelle precedenti versioni della storia, arricchendo il tutto con un cast di altissimo livello e la sapiente regia dei migliori autori contemporanei.

Apple TV si conferma così una delle piattaforme più attente alla qualità e all'innovazione, offrendo prodotti originali che continuano a raccogliere consensi e riconoscimenti a livello globale. Dopo successi come The Studio, Ted Lasso e CODA, la nuova serie promette di conquistare gli appassionati di thriller e horror. L'app è accessibile in oltre 100 paesi e su più di un miliardo di dispositivi, con una prova gratuita di una settimana per i nuovi abbonati o tre mesi in caso di acquisto qualunque nuovo device Apple.