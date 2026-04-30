Record di ascolti per Tim Battiti Live Spring: debutto con oltre 2,2 milioni di spettatori

Tim Battiti Live Spring su Canale 5 conquista il prime time con il 19,45% di share e supera i 2,2 milioni di spettatori nella prima puntata.

Tim Battiti Live Spring ha fatto il suo ingresso su Canale 5 con risultati da record, affermandosi come leader assoluto della serata televisiva con il 19,45% di share e raggiungendo 2.247.000 spettatori totali. La speciale edizione primaverile del celebre festival musicale, condotto da Michelle Hunziker affiancata da Alvin, ha conquistato il pubblico sin dalla prima puntata, ottenendo picchi di oltre 3,7 milioni di spettatori nei momenti di massimo ascolto.

Particolarmente significativo il successo raccolto nella fascia di pubblico giovane, con uno share vicino al 29% tra i telespettatori di età compresa tra i 15 e i 34 anni, segno dell'apprezzamento trasversale che lo show riesce a raccogliere.

Anche sui social network l'evento ha riscosso grande attenzione: l'hashtag #TIMBattitiLive è salito rapidamente tra gli argomenti più discussi della serata, coinvolgendo la community di appassionati e alimentando il dibattito online.

I vertici dell'emittente hanno sottolineato l'importanza del programma come appuntamento irrinunciabile per gli amanti della musica dal vivo. In particolare, il direttore di Canale 5 ha dichiarato: "TIM Battiti Live Spring, anche nell'edizione primaverile, si conferma un evento musicale capace di coinvolgere il grande pubblico. Un'edizione speciale che ha riunito i protagonisti più amati della musica in una serata di grande spettacolo, grazie alla brillante conduzione di Michelle Hunziker con Alvin".

Il debutto trionfale conferma Tim Battiti Live Spring tra gli appuntamenti musicali più seguiti e apprezzati del panorama televisivo italiano, ponendo ottime basi per le prossime puntate.