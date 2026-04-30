Breve storia d'amore: il nuovo film di Ludovica Rampoldi debutta su Sky Cinema

Debutta in prima TV su Sky Cinema il film "Breve storia d'amore", scritto e diretto da Ludovica Rampoldi, candidata ai David di Donatello 2026 per il Miglior esordio alla regia. L'appuntamento è fissato per lunedì 4 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e sulla piattaforma streaming NOW, con disponibilità anche on demand in 4K per gli abbonati Sky dotati di dispositivi compatibili.

Il film si distingue per uno sguardo lucido e contemporaneo sulle relazioni umane, esplorando la sottile linea che separa desiderio, ambiguità e il bisogno di connessione. Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, "Breve storia d'amore" si prepara a conquistare il grande pubblico, forte di un cast d'eccezione.

Tra i protagonisti troviamo Pilar Fogliati, una delle attrici più apprezzate della nuova generazione del cinema italiano, affiancata da Adriano Giannini e Andrea Carpenzano. Completano il cast i due fuoriclasse Valeria Golino - candidata anche lei ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista - nel ruolo che conferma il suo straordinario talento interpretativo.

La trama si sviluppa intorno a due coppie di età diverse: i trentenni Lea e Andrea, e i cinquantenni Rocco e Cecilia. I loro destini si intrecciano la sera in cui Lea incontra Rocco in un bar, dando inizio a una relazione clandestina consumata tra le mura di una stanza d'albergo. Un tradimento come tanti, in apparenza, che prende una piega imprevista quando Lea comincia a infilarsi nella vita di Rocco, fino a coinvolgere i rispettivi compagni in una resa dei conti finale.

Il film affronta con delicatezza e realismo il lato più fragile e imprevedibile dei sentimenti, evitando risposte semplici e scegliendo invece una narrazione che si muove tra l'intimismo e la deriva ossessiva delle relazioni. BREVE STORIA D'AMORE sarà inoltre disponibile in anteprima on demand per i clienti Sky da oltre 3 anni grazie al programma loyalty Sky Extra, con accesso anticipato tramite Primissime.

L'opera segna un esordio registico già apprezzato dalla critica, mettendo in scena personaggi autentici e situazioni che restituiscono tutta la complessità delle dinamiche amorose contemporanee. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema italiano di qualità.