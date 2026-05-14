Mare Fuori 6: su RaiPlay dal 15 maggio il documentario sulla colonna sonora

Dal 15 maggio sarà disponibile su RaiPlay un atteso documentario dedicato alla creazione musicale della sesta stagione di Mare Fuori, la serie napoletana che ha conquistato una generazione di giovani. Mare Fuori 6 - La colonna sonora offre uno sguardo inedito sulla realizzazione delle musiche originali che hanno dato un'importante identità alla fiction.

La narrazione è guidata dal compositore Stefano Lentini, figura centrale nel progetto musicale della serie. Attraverso interviste esclusive al direttore d'orchestra e ai musicisti coinvolti nelle registrazioni, il documentario svela il dietro le quinte della creazione sonora che ha accompagnato storie e personaggi delle nuove puntate. Un racconto intenso che intreccia immagini delle prove con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e momenti in studio, alternando queste sequenze alle scene iconiche tratte dalla fiction.

La colonna sonora di Mare Fuori 6 ha già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui premi assegnati da Rai Com, e viene raccontata come parte fondamentale della narrazione visiva e emotiva. Il documentario consente di percepire i suoni e le voci che hanno reso unica la serie amatissima dal pubblico più giovane.

Tutte le stagioni di Mare Fuori, compresa la sezione speciale #Confessioni, rimangono disponibili su RaiPlay.